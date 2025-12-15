Seeds for the Future: Η εμπειρία δύο Ελληνίδων στο πρόγραμμα της Huawei που χτίζει τη νέα γενιά ηγετών του κλάδου τηλεπικοινωνιών

Σε μια εποχή που η τεχνολογία επαναπροσδιορίζει τα πάντα, από την υγεία μέχρι τον τρόπο που επικοινωνούμε, η Huawei χτίζει την επόμενη γενιά των παγκόσμιων ηγετών Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) μέσα από το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Seeds for the Future.

Η Huawei συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στη νέα γενιά επαγγελματιών ΤΠΕ μέσω του εμβληματικού προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,που από το 2008 προσφέρει σε φοιτητές/τριες από όλο τον κόσμο πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής, διεθνή δικτύωση και μια βαθιά διαπολιτισμική εμπειρία.

Φέτος, ολοκληρώθηκε ο 9ος κύκλος του προγράμματος, στο οποίο δύο φοιτήτριες από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών - η Φιλοθέη Λιναρδάτου από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η Σοφία Ζγουλέτα, από το αντίστοιχο τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών - ταξίδεψαν στην Κίνα, στη Dongguan και στη Shenzhen, εξερευνώντας από κοντά το 5G+, την Τεχνητή Νοημοσύνη, το Cloud και άλλες τεχνολογίες που αναδιαμορφώνουν το μέλλον.

Κατά την διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχουσες κατέγραψαν στο ημερολόγιο ταξιδιού τους τις εντυπώσεις τους από το ταξίδι, τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, την αρχιτεκτονική και το περιβάλλον, καθώς και το πώς αυτή η εμπειρία επηρέασε τον τρόπο που αντιλαμβάνονται την τεχνολογία και τη μελλοντική επαγγελματική τους πορεία.

Το πρόγραμμα δεν τους πρόσφερε μόνο τεχνικές γνώσεις, αλλά και μια βαθύτερη κατανόηση του ρόλου της καινοτομίας στον πραγματικό κόσμο. «Η εμπειρία αυτή μας βοήθησε να δούμε τη μεγάλη εικόνα, πώς δηλαδή η τεχνολογία συνεργάζεται, εξελίσσεται και μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα», αναφέρουν χαρακτηριστικά στο ημερολόγιό τους.

Ποιες ήταν οι πρώτες σας εντυπώσεις φτάνοντας στο Dongguan;

Φιλοθέη Λιναρδάτου: «Με εντυπωσίασε η αρχιτεκτονική της πόλης. Ένας συνδυασμός επιβλητικών ψηλών κτιρίων με μεγάλα πάρκα και λίμνες. Οι άνθρωποι ήταν ιδιαίτερα φιλικοί και πρόθυμοι να βοηθήσουν, παρά τα γλωσσικά εμπόδια».

Σοφία Ζγουλέτα: «Το πιο εντυπωσιακό ήταν οι ουρανοξύστες και η σύγχρονη αρχιτεκτονική. Η πόλη έδειχνε τόσο οργανωμένη και προηγμένη. Οι νέες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για να κάνουν την πόλη πιο ασφαλή και λειτουργική. Με εντυπωσίασαν, για παράδειγμα, οι κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας που εντοπίζουν αλλαγές, ακόμη και όταν ξεραίνεται ένα φυτό, και ειδοποιούν αυτόματα τις αρμόδιες υπηρεσίες».

Τι βρήκατε πιο χρήσιμο στο μάθημα για το 5G;

Φιλοθέη: «Οι προηγμένες δυνατότητες επικοινωνίας που προσφέρει το 5G. Εξασφαλίζει χαμηλή χρονική καθυστέρηση και υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης, στοιχεία απαραίτητα για εφαρμογές αιχμής όπως το AI και οι τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών».

Σοφία: «Το πιο χρήσιμο ήταν να μάθω πώς το 5G έχει βελτιώσει τη ζωή μας, παρέχοντας χαμηλή καθυστέρηση και γρήγορη μεταφορά δεδομένων. Από την υγεία μέχρι τις έξυπνες πόλεις, το 5G αποτελεί βασική τεχνολογία που επιτρέπει την καινοτομία».

Πώς διαφοροποιείται η εκπαιδευτική προσέγγιση της Huawei με εκείνη του πανεπιστημίου σας;

Φιλοθέη: «Με βοήθησε να εμπλουτίσω το θεωρητικό υπόβαθρο που είχα από το πανεπιστήμιο. Εμβάθυνα στις τηλεπικοινωνίες, στο cloud computing και στην Τεχνητή Νοημοσύνη, και έμαθα περισσότερα για τις πρακτικές εφαρμογές τους. Μας ενημέρωσαν επίσης για τη νέα γενιά δικτύων – το 6G – κάτι που με εντυπωσίασε ιδιαίτερα».

Σοφία: «Η προσέγγιση της Huawei είναι πιο πρακτική και γενική. Δεν εστιάζει τόσο στις τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά στον σκοπό και τον αντίκτυπο των καινοτομιών, συχνά με παραδείγματα πραγματικών εφαρμογών. Αυτό με βοήθησε να δω τη μεγάλη εικόνα και το πώς η τεχνολογία οδηγεί σε αλλαγές».

Ποια ήταν η πιο εντυπωσιακή καινοτομία που είδατε;

Φιλοθέη: «Η τεχνολογία έξυπνης οδήγησης. Τα αυτοκίνητα με αυτή την τεχνολογία μπορούν να παρκάρουν αυτόματα και να δημιουργούν προειδοποιητικά ή ηχητικά σήματα».

Σοφία: «Το μοντέλο Pangu Drug Molecule. Επιταχύνει την ανακάλυψη νέων φαρμάκων δημιουργώντας νέες μοριακές δομές μέσω AI και προβλέποντας τις ιδιότητές τους πολύ γρηγορότερα από τις παραδοσιακές μεθόδους».

Κάτι που να αμφισβήτησε προηγούμενες αντιλήψεις σας για τη Huawei ή το κινεζικό τεχνολογικό οικοσύστημα;

Φιλοθέη: «Πίστευα ότι η Huawei είναι απλώς μια εταιρεία τηλεπικοινωνίας, αλλά έμαθα για τα καινοτόμα έργα της στην αυτόνομη οδήγηση, το AI και το cloud computing».

Σοφία: «Πίστευα ότι η Huawei επικεντρώνεται κυρίως σε κινητά και laptops. Με εξέπληξε όταν συνειδητοποίησα πόσο ευρύ είναι το φάσμα των δραστηριοτήτων της όπως το cloud, η πράσινη ενέργεια, το 5G, το AI και πολλά άλλα. Η εμπειρία αυτή μου άλλαξε εντελώς την οπτική για το κινεζικό τεχνολογικό οικοσύστημα».

Ποια ήταν τα συμπεράσματα σας από τη παρακολούθηση του προγράμματος;

Φιλοθέη: «Ο ουσιαστικός αντίκτυπος των εφαρμογών AI, cloud και 5G στην καθημερινή μας ζωή, στην εκπαίδευση, την υγεία, την ψυχαγωγία και τη βιομηχανία. Και ότι αυτές οι τεχνολογίες εξελίσσονται συνεχώς».

Σοφία: «Η κατανόηση του πώς συνδυάζονται οι τεχνολογίες μεταξύ τους. Για παράδειγμα, μια έξυπνη πόλη απαιτεί AI, 5G και cloud. Το να δω πώς λειτουργούν όλα μαζί μου έδωσε ξεκάθαρη εικόνα του τρόπου λειτουργίας σύγχρονων συστημάτων».

Ποια εταιρική επίσκεψη σας ενέπνευσε περισσότερο;

Φιλοθέη: «Η επίσκεψη στη DJI. Είδαμε όλα τα μοντέλα drones από το πρώτο μέχρι το πιο σύγχρονο. Με εντυπωσίασε η εξέλιξή τους και οι εφαρμογές τους, από τον κινηματογράφο μέχρι την ανίχνευση πυρκαγιών».

Σοφία: «Σίγουρα η DJI. Οι τεχνολογίες τους στα ρομπότ και τα drones ήταν συναρπαστικές. Με εντυπωσίασε η πρακτική εφαρμογή τους, ιδίως στη γεωργία και στην προστασία του οικοσυστήματος. Στην Ελλάδα, όπου οι πυρκαγιές είναι συχνές, τέτοιες τεχνολογίες μπορούν πραγματικά να κάνουν τη διαφορά».

Πώς άλλαξε αυτή η εμπειρία την οπτική σας για την τεχνολογία, τη διεθνή συνεργασία ή την επαγγελματική σας πορεία;

Φιλοθέη: «Η εμπειρία ενίσχυσε την πίστη μου στη διεθνή συνεργασία. Κατανόησα ακόμη περισσότερο τον ρόλο της τεχνολογίας στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Ελπίζω στο μέλλον να συμβάλλω στην ανάπτυξη τεχνολογιών που θα λύνουν πραγματικά προβλήματα».

Σοφία: «Με έκανε πιο ανοιχτή και πιο έτοιμη να δεχτώ νέες προκλήσεις. Νιώθω ότι θέλω να συμβάλλω σε έναν πιο βιώσιμο κόσμο μέσα από την τεχνολογία. Η εμπειρία αυτή με ενέπνευσε να αφήσω το δικό μου αποτύπωμα».