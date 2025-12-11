Ειδήσεις | Διεθνή

Βρετανία: Κλοπή πάνω από 600 αντικειμένων «σημαντικής αξίας» από μουσείο του Μπρίστολ

Περισσότερα από 600 αντικείμενα «σημαντικής πολιτιστικής αξίας» κλάπηκαν από το μουσείο στο Μπρίστολ, στη νοτιοδυτική Αγγλία.

Περισσότερα από 600 αντικείμενα «σημαντικής πολιτιστικής αξίας» κλάπηκαν από το μουσείο στο Μπρίστολ, στη νοτιοδυτική Αγγλία, σε διάρρηξη που συνέβη τον Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική αστυνομία, προσθέτοντας πως καταζητεί τέσσερις υπόπτους.

Η αστυνομία δημοσίευσε υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης που δείχνει τέσσερις άνδρες σε δρόμο.

Απηύθυνε έκκληση στο κοινό για βοήθεια στην αναγνώριση των ατόμων.

Αυτοί μπήκαν στα κτίρια που στεγάζουν τη συλλογή του μουσείου του Μπρίστολ, η οποία είναι αφιερωμένη στη Βρετανική Αυτοκρατορία και την Κοινοπολιτεία, σύμφωνα με την αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

