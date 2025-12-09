Κεφαλογιάννης: Πράξη εθνικής ευθύνης, η θωράκιση των υποδομών - Οι πόλεις μπροστά στην κλιματική κρίση

«Αποτελεί πράξη εθνικής ευθύνης, η θωράκιση των υποδομών», δήλωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στο 2ο Διεθνές Συνέδριο του ΤΜΕΔΕ.

«Αποτελεί πράξη εθνικής ευθύνης, η θωράκιση των υποδομών», δήλωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης, συμμετέχοντας στο 2ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Redefining the Future Horizons» που διοργανώνει το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) στην Αθήνα.

Κατά την ομιλία του ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης τόνισε πως η κλιματική κρίση «δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως περιβαλλοντικό ζήτημα» καθώς οι επιπτώσεις της επηρεάζουν τη λειτουργικότητα των υποδομών, διαταράσσουν την λειτουργία των οικονομικών δραστηριοτήτων και επηρεάζουν τη συνοχή των κοινωνιών.

Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε πως «δεν κινδυνεύει μόνο το τοπίο, αλλά ό,τι συνιστά το υπόβαθρο της εθνικής μας ανθεκτικότητας» δηλαδή οι μεταφορές, η ενέργεια, οι υδροδοτήσεις, οι υπηρεσίες υγείας, η εκπαίδευση, η καθημερινότητα.

Όπως εξήγησε η συζήτηση για τις στρατηγικές θωράκισης των υποδομών δεν είναι μια τεχνική άσκηση αλλά «μια θεσμική πρόκληση, ένα στοίχημα κρατικής αποτελεσματικότητας και ένας δείκτης πολιτικού πολιτισμού».

Παράλληλα υπογράμμισε πως η Ελλάδα είναι μια χώρα που βρίσκεται στον κόμβο πολλαπλών κινδύνων τονίζοντας πως χρειάζεται μια «ενιαία αρχιτεκτονική, μία δεκαετή στρατηγική, με ξεκάθαρες δεσμεύσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία που δεν εξαντλούνται μετά από μία κρίση».

Κλείνοντας ανέφερε πως η θωράκιση των υποδομών δεν είναι μια τεχνική υποχρέωση αλλά μια πράξη «εθνικής ευθύνης για πιο ασφαλή, πιο σταθερή και πιο ανθεκτική Ελλάδα του μέλλοντος» γιατί όταν οι υποδομές θωρακίζονται, προστατεύονται από τις κρίσεις και γίνονται μοχλός προόδου, δημιουργούν εμπιστοσύνη, στηρίζουν την οικονομία, ενισχύουν την κοινωνική συνοχή.

Α. Riverso: Ο «αστικός βελονισμός» ως εργαλείο για τη διαμόρφωση ανθεκτικών πόλεων

Συλλογική δράση, δομημένες χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες, ορθολογική χρήση των ενεργειακών και φυσικών πόρων και επιστροφή των κέντρων των πόλεων στους κατοίκους τους και τις παραδοσιακές τους δραστηριότητες: Σε αυτά τα σημεία στάθηκε θεματική συζήτηση γύρω από το ζήτημα της αναδιαμόρφωσης της έννοιας της λειτουργικής πόλης απέναντι στην κοινωνική και κλιματική κρίση στο πλαίσιο του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου που διοργανώνει το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ). Το θεματικό πάνελ που συντόνιζε ο δημοσιογράφος κ. Γιώργος Αλοίμονος με τη συμμετοχή του Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Λιχτενστάιν, πρώην προέδρου του EUROSOLAR, κ. Peter Droege και του καθηγητή, αρχιτέκτονα και ακαδημαϊκού κ. Antonio Riverso, Mέλος του Συμβουλίου της Διεθνούς Ακαδημίας Αρχιτεκτονικής (IAA), πρώην αντιπρόεδρου της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA) θέλησε να απαντήσει στην κρίσιμη ερώτηση που αφορά στο πώς η αναγέννηση του αστικού ιστού, η κυκλική διαχείριση πόρων, οι πράσινες υποδομές και οι καινοτόμες αστικές πολιτικές μπορούν να διαμορφώσουν ένα νέο αστικό μεταβολικό μοντέλο που θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις σύγχρονες προκλήσεις και τις πιέσεις της κλιματικής αλλαγής.

Κομβικός ο ρόλος της αρχιτεκτονικής

«Η αρχιτεκτονική μπορεί να σώσει τις πόλεις» σημείωσε ο κ. Riverso υπογραμμίζοντας τον ρόλο των αρχιτεκτόνων στον σχεδιασμό ενός νέου, πιο ανθεκτικού και βιώσιμου αστικού μοντέλου. Όπως είπε χαρακτηριστικά «αν μας καλέσετε να “τραγουδήσουμε μαζί”, μπορούμε να κάνουμε ξανά τις πόλεις να τραγουδήσουν» εξηγώντας πώς η αρχιτεκτονική καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει τεράστιες προκλήσεις: περιορισμένη κινητικότητα, ανάγκη για περιοχές μικτής χρήσης, επιστροφή της αγοράς στο κέντρο της πόλης, αποφυγή των μονολειτουργικών εμπορικών κέντρων δέκα χιλιόμετρων έξω από τον αστικό πυρήνα. «Πρέπει να “εμφυτεύσουμε” νέες λειτουργίες μέσα στο αστικό σώμα» τόνισε κάνοντας λόγο για την ανάγκη αστικού βελονισμού: την υλοποίηση, δηλαδή, στοχευμένων μικρών παρεμβάσεων που εισάγουν σε «σημεία-κλειδιά» τα στοιχεία που λείπουν, επαναφέροντας την ισορροπία και επιτρέποντας στην πόλη να αναγεννήσει τον εαυτό της.

Αναφερόμενος στην απαιτούμενη μεταμόρφωση των πόλεων σε συνθήκες κλιματικής κρίσης τόνισε πώς απαιτείται συλλογική δράση προκειμένου να επιτευχθεί η βαθιά ανάπλαση και αναγέννηση. ΄Όπως εξήγησε, πολλές πόλεις σήμερα μετατρέπονται σε απλούς οικονομικούς μηχανισμούς, όπου οι κάτοικοι δυσκολεύονται ακόμη και να βρουν στέγη με φαινόμενα όπως τα Airbnb επιδεινώνουν την κατάσταση. Στο πλαίσιο αυτό έφερε ως παράδειγμα την περίπτωση της Βενετίας όπου ο μαζικός τουρισμός την έχει απογυμνώσει από τον χαρακτήρα απομακρύνοντας από την πόλη τους ίδιους τους ανθρώπους της.

Κλειδί η χρηματοδότηση

Στον κρίσιμο ρόλο της χρηματοδότησης και της υποστήριξης από τον τραπεζικό κλάδο της προώθησης της έννοιας της μεταβολικής πόλης εστίασε ο κ. Droege. Όπως εξήγησε, πρόκειται για έναν όρο που αφορά σε μια πόλη που εναρμονίζεται με τον μεταβολισμό της βιόσφαιρας και συμβάλλει στη δημιουργία ανθεκτικότητας. Ο στόχος αυτός, τόνισε, δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς ένα παγκόσμιο οικονομικό σύστημα που στηρίζει τη βιωσιμότητα. Σύμφωνα με τον ίδιο από το 2007 έως το 2037 θα έχουν επενδυθεί περίπου 80 τρισ. δολ. σε υποδομές – δηλαδή 2 έως 4 τρισ. σε ετήσια βάση. Στο πλαίσιο αυτό έθεσε το κρίσιμο ερώτημα: γιατί να μην κατευθυνθεί ολόκληρο αυτό το ποσό σε βιώσιμες επενδύσεις;

Ανακτώντας την χαμένη αισθητική

Απαντώντας σε ερώτηση για το πώς οι σύγχρονες πόλεις μπορούν να επανακτήσουν την χαμένη αισθητική τους, ο κ. Droege σημείωσε πως η νέα παγκόσμια αισθητική πρέπει να βασίζεται στη σταθεροποίηση του κλίματος, στην ορθή ενεργειακή διαχείριση, στον αγροτικό μετασχηματισμό, στην αντιμετώπιση της ρύπανσης. «Η νέα παγκόσμια αισθητική είναι η αναμόρφωση και αναγέννηση της βιόσφαιρας» κατέληξε.