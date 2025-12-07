Ειδήσεις | Διεθνή

Αισιόδοξος για συμφωνία με την Ελλάδα για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, δηλώνει ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Αισιόδοξος για συμφωνία με την Ελλάδα για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, δηλώνει ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου
Αυτό είναι το πιο δυσεπίλυτο πρόβλημα του Μουσείου εδώ και 200 χρόνια, αναφέρει ο Τζορτζ Όσμπορν.

O πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσμπορν σε εκτενή του συνέντευξη στην εφημερίδα Sunday Times δηλώνει αισιόδοξος για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα αν και όπως επισημαίνει πρόκειται για ένα δύσκολο ζήτημα.

Πιο συγκεκριμένα ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας μεταξύ άλλων απαντάει στην σχετική ερώτηση πως: «πάντα έλεγα ότι αυτό είναι το πιο δυσεπίλυτο πρόβλημα του Μουσείου εδώ και 200 χρόνια. Οπότε πρέπει να είσαι λίγο ταπεινός όταν εμφανίζεσαι και λες ότι θα το λύσεις. Εξακολουθώ όμως να είμαι αρκετά αισιόδοξος».

Καταλήγοντας τονίζει πάντως πως: «αν όλοι αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα με ανοιχτό μυαλό, υπάρχει περιθώριο προσέγγισης που να ικανοποιεί τόσο τις απολύτως κατανοητές απαιτήσεις του ελληνικού κράτους όσο και τις δικές μας απαιτήσεις και νόμους. Αν τελικά το πετύχουμε, θα έχουμε μερικά σπουδαία αντικείμενα να έρχονται εδώ», σημειώνει με νόημα ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου στην εφημερίδα Sunday Times.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τα τουριστικά ρεκόρ βάζουν την Αθήνα στο ραντάρ των επενδυτών 

Η εφορία αλλάζει εποχή: Τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακοί έλεγχοι και νέα φορολογικά εργαλεία από το 2026

Τέλη κυκλοφορίας: Πώς θα γλιτώσετε την πληρωμή τους - Τα βήματα που οδηγούν στην ψηφιακή ακινησία οχημάτων

tags:
Βρετανικό Μουσείο
Βρετανία
Γλυπτά Παρθενώνα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider