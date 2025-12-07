Ειδήσεις | Ελλάδα

Σε 17 ανέρχονται οι νεκροί αλλοδαποί που εντοπίστηκαν χθες σε λέμβο ν/δ της Ιεράπετρας

Σε 17 ανέρχονται οι νεκροί αλλοδαποί που εντοπίστηκαν χθες σε λέμβο ν/δ της Ιεράπετρας
Σε 17 ανέρχονται οι νεκροί αλλοδαποί που εντοπίστηκαν χθες σε λέμβο ν/δ της Ιεράπετρας .

Σε 17 ανέρχονται τελικά οι σοροί των αλλοδαπών ανδρών που εντοπίστηκαν χθες μέσα σε ημιβυθισμένη λέμβο 36 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας, αριθμός μικρότερος από τους 18 νεκρούς που είχε ανακοινώσει αρχικά το Λιμενικό Σώμα.

Οι σοροί βρέθηκαν κατά την επιχείρηση διάσωσης που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα μετά τον εντοπισμό της λέμβου από φορτηγό πλοίο με τουρκική σημαία.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ένα σκάφος της Frontex, τρία παραπλέοντα πλοία, καθώς και ελικόπτερο Super Puma και αεροσκάφος της Frontex.

Από το πλήρωμα του πλωτού σκάφους του ΛΣ περισυνελέγησαν, επίσης, δύο αλλοδαποί άνδρες ζωντανοί, αιγυπτιακής υπηκοότητας, οι οποίοι, σύμφωνα με το Λιμενικό, μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Ιεράπετρας με συμπτώματα υποθερμίας, ασιτίας και αφυδάτωσης.

Οι 17 σοροί οδηγήθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας διενεργεί προανάκριση και έχει παραγγείλει τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από το Εργαστήριο Ιατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

