Επέτειος δολοφονίας Γρηγορόπουλου: Με δρακόντεια μέτρα της ΕΛΑΣ οι εκδηλώσεις μνήμης

Λόγω των συγκεντρώσεων σήμερα στην Αθήνα ισχύουν έκτακτα μέτρα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου προγραμματίστηκαν δύο συγκεντρώσεις. Στις 12 το μεσημέρι συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια μαθητές και φοιτητές, ενώ στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη συγκέντρωση στη διασταύρωση Μεσολογγίου και Τζαβέλα, όπου ο 16χρονος Αλ. Γρηγορόπουλος έπεσε νεκρός, χτυπημένος από τη σφαίρα του ειδικού φρουρού, Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Ήταν το βράδυ της 6ης Δεκεμβρίου του 2008, ο 37χρονος ειδικός φρουρός, Επαμεινώνδας Κορκονέας, πυροβολεί και σκοτώνει στα Εξάρχεια τον 15χρονο μαθητή, Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. Την επομένη κιόλας μέρα ξεσπά ένα κύμα νεανικής οργής με πανελλαδική εμβέλεια, που οδηγεί σε πρωτοφανούς έντασης ταραχές. Η νύχτα που ένα όργανο της τάξης αποφάσισε να αφαιρέσει εν ψυχρώ με το υπηρεσιακό του όπλο τη ζωή ενός νέου παιδιού στον απόηχο μιας φραστικής αντιπαράθεσης σε δρόμο των Εξαρχείων, είναι μια νύχτα που κανείς δεν θα ξεχάσει, μια νύχτα που σημάδεψε γενιές.

Κόσμος προσέρχεται στο μνημείο για να αφήσει ένα λουλούδι ή ένα σημείωμα.

Με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» έκλεισε στις 9 το πρωί και ο σταθμός «Σύνταγμα» στις 11 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και εκ νέου στις 5 το απόγευμα. Οι συρμοί διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς χωρίς στάση.

Δρακόντεια θα είναι τα μέτρα της Αστυνομίας για την αποφυγή επεισοδίων, ενώ κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, «οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες ενώ από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Για αυτό το λόγο παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στην ευρύτερη περιοχή των χώρων των εκδηλώσεων, τόσο για την εξυπηρέτησή τους όσο και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων».

