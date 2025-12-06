Ειδήσεις | Ελλάδα

ΓΓΠΠ: Έως το απόγευμα και με μειούμενη ένταση τα καιρικά φαινόμενα

Σε Θεσσαλία, ανατολική Μακεδονία οι βροχπτώσεις. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, σήμερα Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025. Θέμα της συνεδρίασης τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στη Θεσσαλία εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων και την αποδρομή της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

1) Στη Θεσσαλία τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι το απόγευμα, με μειούμενη ένταση (κυρίως στις βόρειες περιοχές της).

2) Μέχρι νωρίς το απόγευμα θα συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τα καιρικά φαινόμενα που βρίσκονται σε εξέλιξη, παρακολουθεί την υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και επιλαμβάνεται των συμβάντων που ανακύπτουν.

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κακοκαιρία
