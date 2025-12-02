Κακοκαιρία: Πέμπτη και Παρασκευή οι δυσκολότερες ημέρες - Τι προβλέπεται για την Αττική

Τα φαινόμενα τοπικά θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις νοτιάδες, ενώ χιόνια θα πέσουν στα ορεινά».

Σε κλοιό νέας κακοκαιρίας μπαίνει η χώρα τις επόμενες ημέρες, με την Πέμπτη (04/12) και την Παρασκευή (05/12) να είναι οι δυσκολότερες, σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια.

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος παραθέτει χάρτες με τις περιοχές «που δυνητικά μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα από τα κύματα καταιγίδας και τις αδιάλειπτες βροχές του κρίσιμου 48ωρου.

Τα φαινόμενα τοπικά θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις νοτιάδες, ενώ χιόνια θα πέσουν στα ορεινά».

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr