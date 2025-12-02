Ειδήσεις | Ελλάδα

Κακοκαιρία: Πέμπτη και Παρασκευή οι δυσκολότερες ημέρες - Τι προβλέπεται για την Αττική

Newsroom
Τα φαινόμενα τοπικά θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις νοτιάδες, ενώ χιόνια θα πέσουν στα ορεινά».

Σε κλοιό νέας κακοκαιρίας μπαίνει η χώρα τις επόμενες ημέρες, με την Πέμπτη (04/12) και την Παρασκευή (05/12) να είναι οι δυσκολότερες, σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια.

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος παραθέτει χάρτες με τις περιοχές «που δυνητικά μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα από τα κύματα καταιγίδας και τις αδιάλειπτες βροχές του κρίσιμου 48ωρου.

Κακοκαιρία
Καιρός
