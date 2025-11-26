Χρηματιστήριο: Στον δείκτη FTSE Mid Cap οι Alter Ego Media και Qualco

Τα αποτελέσματα της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης της σύνθεσης των δεικτών της αγοράς μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την περίοδο Μάιος - Οκτώβριος 2025, ανακοίνωσαν το Χρηματιστήριο Αθηνών και ο οίκος FTSE Russell.

Συνοπτικά θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών:

FTSE/XA Large Cap

Καμιά (0) προσθήκη, καμιά (0) διαγραφή και εννέα (9) μεταβολές στους συντελεστές στάθμισης μετοχών (Free Float). Στη σύνθεση του δείκτη θα συμμετέχουν είκοσι πέντε (25) μετοχές.

FTSE/XA Mid Cap

Δύο (2) προσθήκες, δύο (2) διαγραφές και δύο (2) μεταβολές στους συντελεστές στάθμισης μετοχών (Free Float). Στη σύνθεση του δείκτη θα συμμετέχουν είκοσι (20) μετοχές. Ειδικότερα, στον FTSE Mid Cap εισέρχονται οι μετοχές των Qualco και Alter Ego Media ενώ διαγράφονται Πλαστικά Θράκης και Αλουμύλ.

FTSE/ΧΑ Δείκτης Αγοράς

Δέκα έξι (16) προσθήκες, μια (1) διαγραφή, και δέκα επτά (17) μεταβολές στους συντελεστές στάθμισης μετοχών (Free Float). Στη σύνθεση του δείκτη θα συμμετέχουν ενενήντα οκτώ (98) μετοχές.

Δείκτης FTSE/ΧΑ Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης

Επτά (7) προσθήκες, επτά (7) διαγραφές και πέντε (5) μεταβολές στους συντελεστές στάθμισης μετοχών (Free Float). Στη σύνθεση του δείκτη θα συμμετέχουν είκοσι πέντε (25) μετοχές.

Κλαδικοί Δείκτες FTSE/ΧΑ

FTSE/ΧΑ Τράπεζες

Καμία (0) προσθήκη, καμιά (0) διαγραφή και μία (1) μεταβολή στους συντελεστές στάθμισης μετοχών (Free Float). Στη σύνθεση του δείκτη θα συμμετέχουν έξι (6) μετοχές.

FTSE/ΧΑ Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Μία (1) προσθήκη, καμία (0) διαγραφή και τρείς (3) μεταβολές στους συντελεστές στάθμισης μετοχών (Free Float). Στη σύνθεση του δείκτη θα συμμετέχουν δέκα (10) μετοχές.

FTSE/ΧΑ Ακίνητης Περιουσίας

Καμία (0) προσθήκη, μία (1) διαγραφή και δύο (2) μεταβολές στους συντελεστές στάθμισης μετοχών (Free Float). Στη σύνθεση του δείκτη θα συμμετέχουν οκτώ (8) μετοχές.

FTSE/ΧΑ Καταναλωτικά Προϊόντα

Τρείς (3) προσθήκες, μία (1) διαγραφή και τρείς (3) μεταβολές στους συντελεστές στάθμισης μετοχών (Free Float). Στη σύνθεση του δείκτη θα συμμετέχουν δέκα επτά (17) μετοχές.

FTSE/ΧΑ Βασικά Αγαθά

Καμία (0) προσθήκη, καμιά (0) διαγραφή και μία (1) μεταβολή στους συντελεστές στάθμισης μετοχών (Free Float). Στη σύνθεση του δείκτη θα συμμετέχουν έξι (6) μετοχές.

FTSE/ΧΑ Βιομηχανίες

Τέσσερις (4) προσθήκες, καμία (0) διαγραφή και πέντε (5) μεταβολές στους συντελεστές στάθμισης μετοχών (Free Float). Στη σύνθεση του δείκτη θα συμμετέχουν είκοσι επτά (27) μετοχές.

FTSE/ΧΑ Πρώτες Ύλες

Τέσσερις (4) προσθήκες, καμιά (0) διαγραφή και μία (1) μεταβολή στους συντελεστές στάθμισης μετοχών (Free Float). Στη σύνθεση του δείκτη θα συμμετέχουν δέκα (10) μετοχές.

FTSE/ΧΑ Ενέργεια & Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας

Μία (1) προσθήκη, καμία (0) διαγραφή και μία (1) μεταβολή στους συντελεστές στάθμισης μετοχών (Free Float). Στη σύνθεση του δείκτη θα συμμετέχουν εννέα (9) μετοχές.

FTSE/ΧΑ Τεχνολογία & Τηλεπικοινωνίες

Μία (1) προσθήκη, καμιά (0) διαγραφή και δύο (2) μεταβολές στους συντελεστές στάθμισης μετοχών (Free Float). Στη σύνθεση του δείκτη θα συμμετέχουν δέκα τρείς (13) μετοχές.

FTSE/ΧΑ Υγεία

Τρεις (3) προσθήκες, καμιά (0) διαγραφή και καμιά (0) μεταβολή στους συντελεστές στάθμισης μετοχών (Free Float). Στη σύνθεση του δείκτη θα συμμετέχουν τρείς (3) μετοχές.

