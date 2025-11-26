Ειδήσεις | Διεθνή

Πολωνία: Η Βαρσοβία επιλέγει τη Σουηδία ως προμηθευτή τριών υποβρυχίων για το Ναυτικό της

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πολωνία: Η Βαρσοβία επιλέγει τη Σουηδία ως προμηθευτή τριών υποβρυχίων για το Ναυτικό της
Ο Πολωνός υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του επέλεξε τη Σουηδία ως προμηθευτή τριών υποβρυχίων, μια νέα σύμβαση για την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της χώρας απέναντι στη ρωσική απειλή.

Ο Πολωνός υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του επέλεξε τη Σουηδία ως προμηθευτή τριών υποβρυχίων, μια νέα σύμβαση για την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της χώρας απέναντι στη ρωσική απειλή.

«Η σουηδική προσφορά ανταποκρίνεται σε όλες τις προσδοκίες του Ναυτικού», δήλωσε στον Τύπο ο Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις.

Ο Πολωνία θα υπογράψει τη σύμβαση για την αγορά των σουηδικών υποβρυχίων το δεύτερο τρίμηνο του 2026 στο αργότερο, δήλωσε ο Κοσίνιακ-Κάμις, ο οποίος είναι και αναπληρωτής πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι το ύψος της συμφωνίας εκτιμάται στα 10 δισεκατομμύρια ζλότι (2,36 δισεκ. ευρώ).

Η Πολωνία επέλεξε τη σουηδική Saab ως προμηθευτή στη συμφωνία αυτή που αποτελεί βασικό στοιχείο στις προσπάθειες της Βαρσοβίας να ενισχύσει την άμυνά της στη Βαλτική Θάλασσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Κοινωνική συμφωνία ιστορικής σημασίας για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας - Πώς θα οδηγήσει σε αύξηση μισθών

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση για τις συναλλαγές Οκτωβρίου - Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ

Ποιος έχει περισσότερο ανάγκη το Μουντιάλ 2026

tags:
Πολωνία
Σουηδία
υποβρύχιο
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider