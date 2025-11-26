Πολωνία: Η Βαρσοβία επιλέγει τη Σουηδία ως προμηθευτή τριών υποβρυχίων για το Ναυτικό της

Ο Πολωνός υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του επέλεξε τη Σουηδία ως προμηθευτή τριών υποβρυχίων, μια νέα σύμβαση για την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της χώρας απέναντι στη ρωσική απειλή.

«Η σουηδική προσφορά ανταποκρίνεται σε όλες τις προσδοκίες του Ναυτικού», δήλωσε στον Τύπο ο Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις.

Ο Πολωνία θα υπογράψει τη σύμβαση για την αγορά των σουηδικών υποβρυχίων το δεύτερο τρίμηνο του 2026 στο αργότερο, δήλωσε ο Κοσίνιακ-Κάμις, ο οποίος είναι και αναπληρωτής πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι το ύψος της συμφωνίας εκτιμάται στα 10 δισεκατομμύρια ζλότι (2,36 δισεκ. ευρώ).

Η Πολωνία επέλεξε τη σουηδική Saab ως προμηθευτή στη συμφωνία αυτή που αποτελεί βασικό στοιχείο στις προσπάθειες της Βαρσοβίας να ενισχύσει την άμυνά της στη Βαλτική Θάλασσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ