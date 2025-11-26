Ειδήσεις | Διεθνή

Ρωσία: Ο χρόνος της συμφωνίας για τη διέλευση των σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας έχει παρέλθει

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι σχεδίαζε να συζητήσει τη συμφωνία για τα σιτηρά με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε σήμερα ότι ο χρόνος για την πλέον ανενεργή συμφωνία για την ασφαλή διέλευση των εξαγόμενων σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας έχει παρέλθει.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι σχεδίαζε να συζητήσει τη συμφωνία για τα σιτηρά με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σε τηλεφωνική επικοινωνία, αλλά το θέμα δεν αναφέρθηκε στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου μετά την κλήση.

