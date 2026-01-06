Ειδήσεις | Διεθνή

Ολλανδία: Ανεστάλησαν προς το παρόν όλα τα δρομολόγια των τρένων λόγω χιονιού και πάγου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ολλανδία: Ανεστάλησαν προς το παρόν όλα τα δρομολόγια των τρένων λόγω χιονιού και πάγου
Το χιόνι και ο πάγος εξακολουθούν σήμερα να προκαλούν προβλήματα στην κυκλοφορία στην Ολλανδία, με αποτέλεσμα να διακοπούν όλα τα δρομολόγια των τρένων και να ακυρωθούν εκατοντάδες πτήσεις.

Το χιόνι και ο πάγος εξακολουθούν σήμερα να προκαλούν προβλήματα στην κυκλοφορία στην Ολλανδία, με αποτέλεσμα να διακοπούν όλα τα δρομολόγια των τρένων και να ακυρωθούν εκατοντάδες πτήσεις.

Η ολλανδική εταιρία σιδηροδρόμων NS ανέφερε ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κανένα σιδηροδρομικό δρομολόγιο τουλάχιστον μέχρι τις 09:00 ώρα Γκρίνουιτς (11:00 ώρα Ελλάδας) λόγω προβλημάτων που προκάλεσαν το χιόνι και οι κάτω του μηδενός θερμοκρασίες.

Στο αεροδρόμιο Σκίπολ του Άμστερνταμ, η αεροπορική εταιρία KLM ακύρωσε τουλάχιστον 300 πτήσεις που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν σήμερα, σε μια ένδειξη των μεγάλων προβλημάτων που προκάλεσε ο χειμωνιάτικος καιρός σε έναν από τους κυριότερους μεταφορικούς κόμβους της Ευρώπης για πέμπτη ημέρα στη σειρά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Χωριστές φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι πρέπει να δηλώσουν το «διαζύγιο» στην ΑΑΔΕ

Ολοταχώς προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων το 2025 - Υποβλήθηκαν 167.443 νέες αιτήσεις στο δεκάμηνο

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Κυριαρχία στις οδικές Παραχωρήσεις – Mega χαρτοφυλάκιο και… οφέλη

tags:
Ολλανδία
Τρένα
Κακοκαιρία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider