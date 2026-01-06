Παπασταύρου: Τα Θεοφάνεια αναδεικνύουν τη σημασία της ενότητας και της αλληλεγγύης

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό στη Θεία Λειτουργία των Θεοφανείων και στην Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού.

Παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, καθώς και άλλων εκπροσώπων της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας πραγματοποιήθηκε η Θεία Λειτουργία για τα Θεοφάνεια στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου και η Τελετή Κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού στη Δεξαμενή Αθηνών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μετά την Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού, ο κ. Παπασταύρου έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Έχω την τιμή να εκπροσωπώ τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη στην τελετή του Μεγάλου Αγιασμού των Υδάτων που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων για τον εορτασμό των Θεοφανείων. Σήμερα βιώνουμε μια από τις σημαντικότερες ημέρες του Χριστιανισμού. Μια ημέρα αναγέννησης για τον καθένα μας. Τη βάπτιση του Χριστού και τη φανέρωση της Αγίας Τριάδας. Είναι μία ημέρα αναστοχασμού για όλους μας. Γιατί τα Θεοφάνεια συμβολίζουν τη Σωτηρία και την ελπίδα που προσφέρει το πνευματικό φως. Σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων, το φως αυτό αναδεικνύει τη σημασία της ενότητας, της αλληλεγγύης και της ευθύνης προς τον συνάνθρωπο και την Πατρίδα μας. Καλή φώτιση! Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Καλή και ευλογημένη χρονιά!»

Δούκας: «Από τη Δεξαμενή Αθηνών, μεταφέρουμε το φως και την ελπίδα σε κάθε γειτονιά της πόλης»

Με κάθε επισημότητα εορτάστηκαν τα Θεοφάνια στην Αθήνα. Το πρωί ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στο Κολωνάκι. Στη συνέχεια, παρέστη στη τελετή Αγιασμού των Υδάτων στο Αδριάνειο Υδραγωγείο (Δεξαμενή Αθηνών) με την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού να πραγματοποιείται από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ευρίπου, κ. Χρυσόστομο.

Σε δηλώσεις του ανέφερε: «Από τη Δεξαμενή Αθηνών, μεταφέρουμε το φως και την ελπίδα σε κάθε γειτονιά της πόλης. Τα Θεοφάνια είναι η γιορτή του φωτός και της φώτισης των ανθρώπων. Για την Αθήνα, η φώτιση αυτή σημαίνει ενότητα, συνεργασία, αλληλεγγύη και πολιτικές με επίκεντρο τον άνθρωπο. Εύχομαι σε όλους υγεία, δύναμη και φως σε κάθε προσωπικό και συλλογικό βήμα της νέας χρονιάς. Χρόνια πολλά».

Στην τελετή παρευρέθηκαν, επίσης, εκπρόσωποι της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, της Εκκλησίας, των πανεπιστημιακών Αρχών, της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και αντιδήμαρχοι και διευθυντές του Δήμου Αθηναίων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ