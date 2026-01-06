Επιθετικός ο ιός RSV - Προσοχή συνιστούν οι ειδικοί με την επικείμενη έναρξη των σχολείων

Για τον ιό RSV δεν υπάρχει αντιική θεραπεία, παρά μόνο προληπτικό εμβόλιο για τους ηλικιωμένους, και τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Μεγάλη αύξηση καταγράφουν τα κρούσματα γρίπης Α σε όλες τις ηλικίες, που εκδηλώνεται με υψηλό πυρετό (39 ο C ή παραπάνω) και προκαλεί αύξηση στις νοσηλείες στους ευάλωτους πληθυσμούς. Ευτυχώς για την γρίπη -πέρα από το προστατευτικό αντιγριπικό εμβόλιο- η φαρέτρα διαθέτει και αντιική θεραπεία (με τα γνωστά χάπια tamiflu) τα οποία συνταγογραφούνται και χορηγούνται ώστε να αποφευχθεί η επιδείνωση της ασθένειας.

Μέσα στην γιορτινή περίοδο άρχισαν να καταγράφονται μαζικά και πολλά κρούσματα του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) που παραδοσιακά κάνει τελευταίος την εμφάνισή του στην περίοδο των χειμερινών ιώσεων, αλλά φέτος έρχεται ιδιαίτερα επιθετικός, προκαλώντας για μέρες υψηλό πυρετό (παρόμοια υψηλό με της γρίπης Α), μυαλγίες, βήχα και έντονη καταβολή δυνάμεων.

Για τον ιό RSV δεν υπάρχει αντιική θεραπεία, παρά μόνο προληπτικό εμβόλιο για τους ηλικιωμένους, και τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα, με τους επιστήμονες της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας να συνιστούν στους πολίτες ηλικίας άνω των 60 ετών να το κάνουν και σε ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα να προχωρήσουν στον εμβολιασμό, χωρίς ηλικιακά όρια.

Ιδιαίτερα ευπαθείς είναι οι καπνιστές (νυν και πρώην) και οι ασθενείς με ΧΑΠ (χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια), που πρέπει να σπεύσουν να εμβολιαστούν. Εμβόλιο RSV συστήνεται και για τις εγκύους (για την προστασία του εμβρύου), καθώς η θεραπεία με το μονοκλωνικό αντίσωμα για τα πρόωρα βρέφη δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα.

Τα νήπια, τα παιδιά και οι ενήλικες χωρίς υποκείμενα νοσήματα ή ανοσοκαταστολή που θα κολλήσουν τον ιό RSV θα περάσουν την ίωση στο σπίτι, με αντιπυρετικά, σιρόπι ή σπρέι για τον πονόλαιμό και τον βήχα, λήψη πολλών υγρών, ξεκούραση και ελαφρύ φαγητό. Θυμηθείτε ότι ο υψηλός πυρετός αυξάνει την ανάγκη για ενυδάτωση με υγρά (νερό, χλιαρά αφεψήματα) και αποφύγετε τα καυτά αφεψήματα που ερεθίζουν περαιτέρω τον ήδη πονεμένο λαιμό.

Ανα-μετάδοση των ιώσεων από το σχολείο στο σπίτι και αντίστροφα

Οι ειδικοί τονίζουν την σημασία του εμβολιασμού για την πρόληψη των ιώσεων έστω και τώρα για τις ευάλωτες ομάδες και υπενθυμίζουν την σωστή τήρηση των μέτρων υγιεινής, καθώς σε λίγες ημέρες ανοίγουν τα σχολεία τα οποία λειτουργούν ως ένας θύλακας διασποράς των ιώσεων στα παιδιά και στη συνέχεια μεταφοράς των μικροβίων στο σπίτι, οπότε συμμετέχουν στον φαύλο κύκλο της μετάδοσης των εποχικών ιώσεων και λοιμώξεων από το σχολείο στο σπίτι και vice versa.

Και περιστατικά στρεπτόκοκκου Α

Αυτή την εποχή που καταγράφονται μαζικά κρούσματα γρίπης, κορονοϊού (ο οποίος φέτος δείχνει να είναι πιο ήπιος από άλλες χρονιές) και κρούσματα του ιού RSV, εμφανίζονται και περιστατικά λοίμωξης με στρεπτόκοκκο Α ο οποίος προκαλεί μεταξύ άλλων αμυγδαλίτιδα και φαρυγγίτιδα, με έντονο πονόλαιμο, σε σημείο που ο ασθενής μορφάζει όταν καταπίνει ακόμα και το σάλιο του.

Είναι πολύ δύσκολο για ένα παιδί ή ενήλικα με φαρυγγίτιδα ή οξεία αμυγδαλίτιδα να καταπιεί φαγητό όσο διαρκεί ο πολύ έντονος πονόλαιμος και σε αυτή την περίπτωση βέβαια συνταγογραφούνται αντιβιοτικά, ώστε να καταπολεμηθεί το ένοχο βακτήριο και να αποφευχθεί ο κίνδυνος εμμένουσας λοίμωξης, στην οποία το βακτήριο μπορεί να περάσει στην κυκλοφορία του αίματος και να οδηγήσει σε σηπτικό σοκ.

Γρήγορα τεστ

Για την ανίχνευση του ένοχου παθογόνου υπάρχει συνδυαστικό rapid test για γρίπη (Α και Β), Sars Cov2 και ιό RSV (που πραγματοποιείται σε ρινικό δείγμα), ενώ για τον στρεπτόκοκκο υπάρχει το strep test, που πραγματοποιείται σε φαρυγγικό επίχρισμα.

Σημαντικός δείκτης του επείγοντος η συμπεριφορά του άρρωστου παιδιού

Επειδή τα παιδιά κάνουν εύκολα υψηλούς πυρετούς και επιπλέον δεν μπορούν πάντοτε να περιγράψουν τι νιώθουν (ειδικά τα μικρότερης ηλικίας παιδιά), οι ειδικοί συστήνουν στους γονείς να είναι ψύχραιμοι και να υποψιαστούν ότι κάτι σοβαρό μπορεί να συμβαίνει όταν διαπιστώσουν αλλαγή στην συμπεριφορά του νηπίου. Κάθε γονιός ξέρει το παιδί του και ξέρει πώς συμπεριφέρεται όταν έχει πυρετό.

Αν δεν έχει διάθεση επικοινωνίας, είναι νωθρό ή ληθαργικό, τότε πρέπει να πάρουν το παιδί και να πάνε απευθείας στα επείγοντα του νοσοκομείου. Όχι όμως με το παραμικρό σύμπτωμα γιατί τότε πλημμυρίζουν οι χώροι των παιδιατρικών νοσοκομείων με παιδιά που μπορεί το ένα να κολλήσει το άλλο, την ώρα που στατιστικά, πολλά περιστατικά δεν χρειάζονται καν νοσοκομειακή φροντίδα.

Σύμφωνα με μελέτες, το 30%-40% των περιστατικών που προσέρχονται στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) των νοσοκομείων στην Ελλάδα θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν εκτός νοσοκομείου, σε Κέντρα Υγείας ή από ιδιώτες γιατρούς. Οι επιστήμονες μάς αποτρέπουν από το να πηγαίνουμε χωρίς ουσιαστική αιτιολογία στα ΤΕΠ –καθώς κάτι τέτοιο δημιουργεί συνωστισμό, πίεση και καθυστερήσεις, προκαλώντας δυσλειτουργία στα νοσοκομεία.