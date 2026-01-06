Θεοφάνια: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά - Οι αλλαγές σε ΜΜΜ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά ανήμερα Θεοφανίων, με διακοπές δρόμων, αλλαγές σε τραμ και ΜΜΜ.

Αλλαγές στην κυκλοφορία θα τεθούν σε ισχύ από νωρίς το πρωί της Τρίτης (6/1) σε Αθήνα και Πειραιά, εξαιτίας των εκδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί για τον εορτασμό των Θεοφανίων. Η Τροχαία ανακοίνωσε προσωρινές διακοπές, εκτροπές οχημάτων και περιορισμούς στη στάση και στάθμευση, προκειμένου να διεξαχθούν με ασφάλεια οι τελετές.

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, στην Αθήνα οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη και στη Δεξαμενή του Δήμου Αθηναίων. Αντίστοιχα, στον Πειραιά ο εορτασμός θα γίνει στην αποβάθρα του λιμανιού, απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος.

Σύμφωνα με την Τροχαία, στις περιοχές αυτές θα εφαρμοστούν ειδικά μέτρα κυκλοφορίας, με στόχο την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων και την ασφάλεια πολιτών και επισκεπτών.

Αθήνα

Διακοπή κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, από τις 06:00 έως τις 13:00 στις εξής οδούς:

– Σκουφά, στο τμήμα μεταξύ Ομήρου και Πλατείας Φιλικής Εταιρείας

– Δημοκρίτου, μεταξύ Σόλωνος και Σκουφά

– Λυκαβηττού, σε όλο το μήκος της

– Γλύκωνος, στο ύψος της Δεξαμενής

– Φωκυλίδου, μεταξύ Γλύκωνος και Πινδάρου

– Πλατεία Φιλικής Εταιρείας, στο τμήμα μεταξύ Τσακάλωφ και Σκουφά

– Ηροδότου, μεταξύ Πατριάρχου Ιωακείμ και Πλατείας Δεξαμενής

– Ηρακλείτου, μεταξύ Πλατείας Δεξαμενής και Σκουφά

– Πατριάρχου Ιωακείμ, μεταξύ Τσακάλωφ και Ηροδότου

Πειραιάς

Διακοπή κυκλοφορίας από τις 09:00 έως τις 13:00 και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από τις 06:00 έως τις 13:00 στις οδούς:

– Βασ. Γεωργίου, μεταξύ Ηρ. Πολυτεχνείου και Εθν. Αντιστάσεως

– Ακτή Μιαούλη, μεταξύ Βασ. Γεωργίου και 2ας Μεραρχίας, και στα δύο ρεύματα

– Εθν. Αντιστάσεως, μεταξύ Βασ. Γεωργίου και Τσαμαδού

– Ακτή Ποσειδώνος, μεταξύ Αριστείδου και Ακτής Μιαούλη

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση και τη στάθμευση στις παραπάνω οδούς και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των τροχονόμων, ώστε να αποφευχθούν κυκλοφοριακά προβλήματα.

Παράλληλα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια του τραμ στη Γραμμή 7, από την έναρξη της λειτουργίας έως τη 1 το μεσημέρι, θα έχουν προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» και θα εκτελούν το δρομολόγιο Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας, λόγω της τελετής κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού στον Πειραιά.

Με τροποποιημένο πρόγραμμα θα κινηθούν και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ανήμερα των Θεοφανίων. Όπως ανακοίνωσε ο ΟΑΣΑ, την Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026 τα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας, καθώς και τα τρόλεϊ, θα λειτουργήσουν με πρόγραμμα Κυριακής και αργιών.

Αλλαγές στα δρομολόγια του Τραμ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, τροποποιήσεις θα ισχύσουν στη Γραμμή 7 του Τραμ («Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά»).

Από την έναρξη της λειτουργίας έως τις 13:00, τα δρομολόγια θα έχουν προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» και θα εκτελούνται στη διαδρομή: Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας, λόγω της τελετής στον Πειραιά.