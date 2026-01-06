Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές - Νέα ιστορικά υψηλά για Stoxx 600, FTSE 100 και IBEX 35

Ο Stoxx 600 «χτύπησε» τις 604,12 μονάδες, ο FTSE 100 έφτασε τις 10.068 μονάδες και ο IBEX 35 άγγιξε για πρώτη φορά τις 17.717 μονάδες.

Ήπια κέρδη καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τρίτη, με ορισμένους δείκτες να αγγίζουν ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις μετά την απομάκρυνση του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο από τις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,18% στις 602,88, ενώ νωρίτερα ενδοσυνεδριακά κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό στις 604,12 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να κινούνται σε θετικό έδαφος. Ο Euro Stoxx 50 σημειώνει πτώση 0,19% στις 5.912 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη προσθέτει 0,11% στις 24.882 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει πτώση 0,26% στις 8.190 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται 0,58% στις 10.066 μονάδες, ενώ νωρίτερα ενδοσυνεδριακά κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό αγγίζοντας τις 10.068 μονάδες.

Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο προσθέτει 0,34% στις 44.003 μονάδες και στην Ισπανία ο IBEX 35 κινείται με -0,04% στις 17.607 μονάδες, ενώ στο ξεκίνημα των συναλλαγών άγγιξε για πρώτη φορά τις 17.717 μονάδες.

Στα μάκρο της ημέρας, ο πληθωρισμός στη Γαλλία παρουσίασε ήπια επιβράδυνση τον Δεκέμβριο, φτάνοντας σε χαμηλό επτά μηνών, καθώς η αποκλιμάκωση των ενεργειακών τιμών περιόρισε τις πιέσεις στο κόστος, ενισχύοντας την εικόνα σταθερότητας που επέτρεψε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να διατηρήσει αμετάβλητη τη νομισματική της στάση.

Οι τιμές καταναλωτή στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης διαμορφώθηκαν στο 0,7% σε ετήσια βάση, έναντι 0,8% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας Insee. Το αποτέλεσμα κινήθηκε σε πλήρη συμφωνία με τη μέση πρόβλεψη οικονομολόγων σε έρευνα του Bloomberg.

Ασιατικά χρηματιστήρια: Άλμα άνω του 3% για τον Nikkei

Με μικτά πρόσημα έκλεισαν οι ασιατικές αγορές, αν και ο αμυντικός κλάδος έδωσε σημαντικές στηρίξεις, με τους επενδυτές να αξιολογούν τους γεωπολιτικούς κινδύνους μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 1,31% στις 52.514 μονάδες, ενώ ο ευρείας βάσης Topix πρόσθεσε 1,75% στις 3.538 μονάδες. Η ιαπωνική αμυντική εταιρεία Kawasaki Heavy Industries ενισχύθηκε σχεδόν κατά 6%, ενώ η IHI κατέγραψε άνοδο 3,66%.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε επίσης άλμα κατά 1,52% στις 4.525 μονάδες, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq απώλεσε 0,16% στις 955,17 μονάδες. Η μετοχή της Korea Aerospace εκτινάχθηκε έως και 11% προτού περιορίσει τα κέρδη, κλείνοντας τελικά με άνοδο άνω του 9%. Η Poongsan σημείωσε άλμα άνω του 8%, ενώ η Hanwha Aerospace ενισχύθηκε κατά 0,99%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κέρδισε 1,36% στις 26.710 μονάδες, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας ενισχύθηκε 1,55% στις 4.790 μονάδες.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας έκλεισε με απώλειες 0,52% στις 8.682 μονάδες.