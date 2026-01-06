Πολιτική | Ελλάδα

Ευχές για τα Θεοφάνεια από την πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Newsroom
Ευχές για τα Θεοφάνεια από την πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
«Εύχομαι τα καλύτερα στους φίλους, συνεργάτες και συναδέλφους μου στην Ελλάδα που γιορτάζουν τα Θεοφάνεια- μια ημέρα που μας προσφέρει χρόνο για πνευματική περισυλλογή και αναζωπυρώνει την ελπίδα για το νέο έτος», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο «Χ».

«Ο Αγιασμός των Υδάτων που εορτάζεται σήμερα σε όλη την Ελλάδα μας θυμίζει τη διαχρονική δύναμη της πίστης και τη δύναμη της παράδοσης που μας ενώνει», προσθέτει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
