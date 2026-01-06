Πολιτική | Ελλάδα

Η ΝΔ καταδικάζει την επίθεση στα γραφεία Β1 ΔΕΕΠ Βόρειου Τομέα Αθηνών στην Πεύκη

«Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων», καταλήγει η ανακοίνωση της ΝΔ.

«Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τη χθεσινοβραδινή επίθεση που προκάλεσε υλικές ζημιές στα γραφεία της Β1 ΔΕΕΠ Βορείου Τομέα Αθηνών στην Πεύκη και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο», αναφέρεται σε ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου της ΝΔ.

