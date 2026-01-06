Πολιτική | Διεθνή

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Ερντογάν: Στο επίκεντρο οι διμερείς σχέσεις, Βενεζουέλα και Γάζα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Ερντογάν: Στο επίκεντρο οι διμερείς σχέσεις, Βενεζουέλα και Γάζα
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Τουρκίας, Ντόναλντ Τραμπ και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Τουρκίας, Ντόναλντ Τραμπ και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στο επίκεντρο, σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις ΗΠΑ – Τουρκίας, η συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, καθώς και τα βήματα που πρέπει να γίνουν για την επίτευξη του στόχου του όγκου συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών.

Επιπλέον, συζητήθηκαν περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα, με έμφαση στις εξελίξεις στη Γάζα και τη Βενεζουέλα.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Χωριστές φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι πρέπει να δηλώσουν το «διαζύγιο» στην ΑΑΔΕ

Ολοταχώς προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων το 2025 - Υποβλήθηκαν 167.443 νέες αιτήσεις στο δεκάμηνο

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Κυριαρχία στις οδικές Παραχωρήσεις – Mega χαρτοφυλάκιο και… οφέλη

tags:
ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ
Τουρκία
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider