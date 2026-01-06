Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Ερντογάν: Στο επίκεντρο οι διμερείς σχέσεις, Βενεζουέλα και Γάζα

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Τουρκίας, Ντόναλντ Τραμπ και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Τουρκίας, Ντόναλντ Τραμπ και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στο επίκεντρο, σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις ΗΠΑ – Τουρκίας, η συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, καθώς και τα βήματα που πρέπει να γίνουν για την επίτευξη του στόχου του όγκου συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών.

Επιπλέον, συζητήθηκαν περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα, με έμφαση στις εξελίξεις στη Γάζα και τη Βενεζουέλα.