Σεισμός 6,2 βαθμών στη δυτική Ιαπωνία - Δεν υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών καταγράφτηκε στον τομέα των δυτικών ακτών της Ιαπωνίας σήμερα, ανακοίνωσε η ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA), που δεν εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ο σεισμός, που ακολουθήθηκε από δεύτερο, μεγέθους 5,1 βαθμών, περίπου δέκα λεπτά αργότερα, καταγράφτηκε στις 10:18 (τοπική ώρα· 03:18 ώρα Ελλάδας) στη νομαρχία Σιμάνε, διευκρίνισε η JMA.

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας δείχνουν τον πυρηνικό σταθμό της Σιμάνε στη δυτική Ιαπωνία να σείεται τη στιγμή που ισχυρότατος σεισμός πλήττει την περιοχή.

Η εταιρεία Chugoku Electric Power, η οποία διαχειρίζεται τον πυρηνικό σταθμό της Σιμάνε σε απόσταση περίπου 32 χιλιομέτρων, ανέφερε ότι η μονάδα Νο 2 συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά. Παράλληλα, η Ιαπωνική Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι δεν διαπιστώθηκαν βλάβες ή μη κανονικές ενδείξεις μετά τον σεισμό.

Πλάνα από κάμερες επιτήρησης κατέγραψαν τον σταθμό να δονείται το πρωί της Τρίτης, όταν ο σεισμός σημειώθηκε περίπου στις 10:18 τοπική ώρα (01:18 GMT).

Η West Japan Railway ανακοίνωσε ότι ανέστειλε τα δρομολόγια των τρένων υψηλής ταχύτητας Shinkansen μεταξύ Σιν-Οσάκα και Χακάτα, ως προληπτικό μέτρο.

Ο σεισμός είχε ένταση «άνω του 5» στην επταβάθμια ιαπωνική κλίμακα, επίπεδο αρκετά ισχυρό ώστε να δυσκολεύει την κίνηση χωρίς στήριξη.

Οι σεισμοί είναι συχνοί στην Ιαπωνία, μία από τις πλέον σεισμογενείς περιοχές του κόσμου, καθώς στη χώρα καταγράφεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων σεισμών μεγέθους 6 Ρίχτερ και άνω.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ, ΕΡΤ