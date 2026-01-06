Τουλάχιστον 16 νεκροί λόγω πλημμυρών στη Βόρεια Κελέβη της Ινδονησίας

Σφοδρές βροχοπτώσεις νωρίς χθες Δευτέρα (5/1) το πρωί προκάλεσαν τις ξαφνικές πλημμύρες στο νησί Σιάου, εξήγησε ο Νουριαντίν Γκουμελένγκ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης στην περιοχή.

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ξαφνικών πλημμυρών στη Βόρεια Κελέβη (Σουλαουέζι) ένα από τα μεγαλύτερα νησιά της Ινδονησίας, δήλωσε αξιωματούχος την Τρίτη (6/1), καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για ακόμη 4 ανθρώπους που αγνοούνται.

Δεκαέξι διασώστες αναζητούσαν τις πρώτες πρωινές ώρες τέσσερις ανθρώπους που εξακολουθούσαν να αγνοούνται, είπε στο πρακτορείο ειδήσεων ο κ. Γκουμελένγκ, που έκανε ακόμη λόγο για 22 τραυματίες.

«Συνεχίζουμε να συγκεντρώνουμε δεδομένα από κατοίκους για το ενδεχόμενο να υπάρχουν περισσότεροι αγνοούμενοι», σημείωσε.

Κεντρικοί δρόμοι στην περιοχή που επλήγη παρέμεναν κλειστοί εξαιτίας πτώσεων βράχων και συντριμμιών ή της λάσπης. Αναπτύχθηκαν μηχανήματα έργου από τις αρχές για να τους ανοίξουν.

Τουλάχιστον 700 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα και φιλοξενούνται σε σχολεία και εκκλησίες, ανέφερε ο Άμπντουλ Μουχάρι, εκπρόσωπος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών της Ινδονησίας.

Οι πλημμύρες κατέστρεψαν εκατοντάδες σπίτια και δημόσια κτίρια, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Βόρειας Κελέβης, τον Γιούλιους Σελβάνους.

Οι πλημμύρες καταγράφτηκαν στην κορύφωση της περιόδου των βροχών στην Κελέβη, σύμφωνα με την ινδονησιακή μετεωρολογική υπηρεσία.

Οι πλημμύρες είναι συχνό φαινόμενο στην Ινδονησία κατά την περίοδο των βροχών, η οποία διαρκεί συνήθως από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο.

Τροπικές καταιγίδες και έντονες μουσωνικές βροχοπτώσεις έπληξαν περιοχές της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ασίας στα τέλη του περασμένου έτους, προκαλώντας φονικές κατολισθήσεις και πλημμύρες, από τα τροπικά δάση της Σουμάτρας έως τις ορεινές φυτείες της Σρι Λάνκα.

Σύμφωνα με τις ινδονησιακές αρχές, τουλάχιστον 1.178 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Σουμάτρα, ενώ περισσότεροι από 240.000 εκτοπίστηκαν.

Αν και η ετήσια περίοδος των μουσώνων φέρνει συχνά έντονες βροχοπτώσεις στη χώρα, οι πλημμύρες του Νοεμβρίου στη Σουμάτρα συγκαταλέγονται στις χειρότερες καταστροφές που έχουν πλήξει το νησί από το 2004, όταν σεισμός μεγέθους 9,1 Ρίχτερ προκάλεσε καταστροφικό τσουνάμι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ