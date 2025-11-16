Ειδήσεις | Διεθνή

Ρωσία: Το λιμάνι του Νοβοροσίσκ επανέλαβε τις φορτώσεις πετρελαίου έπειτα από ουκρανική επίθεση

Newsroom
Η επίθεση στο Νοβοροσίσκ, που είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγικός κόμβος της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα, ήταν η πιο καταστρεπτική ουκρανική επίθεση μέχρι τώρα σε κύρια ρωσική υποδομή εξαγωγής αργού στη Μαύρη Θάλασσα.

Το λιμάνι στο Νοβοροσίσκ της Ρωσίας επανέλαβε σήμερα τις φορτώσεις πετρελαίου έπειτα από διήμερη αναστολή λειτουργίας την οποία προκάλεσε ουκρανική επίθεση με πύραυλο και μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), όπως δήλωσαν σήμερα δύο πηγές της βιομηχανίας και όπως δείχνουν στοιχεία του παρόχου δεδομένων χρηματοοικονομικών αγορών και υποδομής LSEG.

Το Νοβοροσίσκ ανέστειλε προσωρινά τις εξαγωγές πετρελαίου -που ισοδυναμούν με 2,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα ή 2% του παγκόσμιου εφοδιασμού- προχθές, Παρασκευή.

Δύο πηγές της βιομηχανίας είπαν στο Ρόιτερς υπό τον όρο της ανωνυμίας ότι οι φορτώσεις έχουν ξεκινήσει και πάλι.

Σύμφωνα με δεδομένα του LSEG, δύο δεξαμενόπλοια -το Arian και το Rodos- φορτώνουν αυτή την ώρα πετρέλαιο σε θέσεις αγκυροβολίας του λιμανιού.

Ουκρανική επίθεση με drone κατέστρεψε δύο θέσεις αγκυροβολίας πετρελαίου στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, το οποίο σταμάτησε τη λειτουργία του την Παρασκευή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

