Ειδήσεις | Ελλάδα

Ροδόπη: Αυτοκίνητο που μετέφερε μη νόμιμους μετανάστες έπεσε σε χαράδρα – Ένας νεκρός

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ροδόπη: Αυτοκίνητο που μετέφερε μη νόμιμους μετανάστες έπεσε σε χαράδρα – Ένας νεκρός
Άλλα τρία άτομα τραυματίστηκαν.

Σε χαράδρα έπεσε ΙΧ αυτοκίνητο που μετέφερε μη νόμιμους μετανάστες. Το γεγονός συνέβη χθες το απόγευμα σε δασική περιοχή της Ροδόπης.

Αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης εντόπισαν το ΙΧΕ αυτοκίνητο που εξετράπη με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός ατόμου, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής, ενός μη νόμιμου μετανάστη, καθώς επίσης και τον τραυματισμό τριών μη νόμιμων μεταναστών, οι οποίοι απεγκλωβίστηκαν με την συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Κομοτηνής και της Θεσσαλονίκης.

Από το Τμήμα Συνοριακής Σαπών, σχηματίστηκε δικογραφία για μεταφοράς μη νόμιμων μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Διαφωνίες στην ΕΕ για τους νέους φόρους στα καύσιμα – Οι κόκκινες γραμμές και το «no go» του Κ. Πιερρακάκη

Μπαράζ πληρωμών ξεκινάει στις 25/11 - Πότε θα πληρωθούν συνταξιούχοι, εργαζόμενοι και άνεργοι

Ρεύμα: Οφειλή 500 εκατ. ευρώ στους προμηθευτές – Ζητούν άμεση κρατική ενίσχυση

tags:
Μεταναστευτικό
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider