Σεισμοί: Χάρτης δείχνει τα «κόκκινα» σημεία σε Ελλάδα και Ευρώπη

Η EFEHR αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό δίκτυο οργανισμών που προάγει την έρευνα και τις υπηρεσίες γύρω από την εκτίμηση σεισμικού κινδύνου και ρίσκου.

Μια πρωτοποριακή πλατφόρμα και ένας ολοκληρωμένος χάρτης σεισμικού κινδύνου, βασισμένοι σε εκτενή ανάλυση δεδομένων, στοχεύουν στη συμβολή στην πρόληψη και τη μείωση των συνεπειών των σεισμών στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

