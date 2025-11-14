Ειδήσεις | Ελλάδα

Σεισμοί: Χάρτης δείχνει τα «κόκκινα» σημεία σε Ελλάδα και Ευρώπη

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Σεισμοί: Χάρτης δείχνει τα «κόκκινα» σημεία σε Ελλάδα και Ευρώπη
Η EFEHR αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό δίκτυο οργανισμών που προάγει την έρευνα και τις υπηρεσίες γύρω από την εκτίμηση σεισμικού κινδύνου και ρίσκου.

Μια πρωτοποριακή πλατφόρμα και ένας ολοκληρωμένος χάρτης σεισμικού κινδύνου, βασισμένοι σε εκτενή ανάλυση δεδομένων, στοχεύουν στη συμβολή στην πρόληψη και τη μείωση των συνεπειών των σεισμών στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

Η EFEHR αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό δίκτυο οργανισμών που προάγει την έρευνα και τις υπηρεσίες γύρω από την εκτίμηση σεισμικού κινδύνου και ρίσκου.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Reader.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

«Σουβλάκι στα 8 ευρώ;» - Ο λογαριασμός της εγκατάλειψης;

Υποδομές: Σε ποια εμβληματικά έργα «κόβονται κορδέλες»

Ανοίγει ο δρόμος για φορολόγηση των μικροδεμάτων από Shein και Temu - Τι λέει η αγορά

tags:
Σεισμός
Ελλάδα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider