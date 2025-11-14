Reuters: Σε διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ η Ελλάδα για προμήθεια αντιαεροπορικών συστημάτων

Η Ελλάδα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για την αγορά σύγχρονων πυραυλικών συστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για έναν προγραμματισμένο θόλο αντιαεροπορικής άμυνας, αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο δύο αξιωματούχους που έχουν γνώση του σχεδίου.

Η Αθήνα έχει δηλώσει ότι θα δαπανήσει περίπου 28 δισ. ευρώ (33 δισ. δολ.) έως το 2036 για τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεών της, καθώς βγαίνει από την κρίση χρέους του 2009-2018 και προσπαθεί να συμβαδίσει με τον ιστορικό αντίπαλό της, την Τουρκία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων.

Περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου αντιβαλλιστικού και αντιαεροπορικού συστήματος, που ονομάζεται «Αχιλλέας Ασπίδα», τονίζει το Reuters. H Ελλάδα σχεδιάζει επίσης να αγοράσει νέα μαχητικά αεροσκάφη stealth, φρεγάτες και υποβρύχια από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, προσθέτει.

«Θέλουμε να αγοράσουμε 36 συστήματα πυροβολικού PULS και αντιαεροπορικά συστήματα για το πρόγραμμα «Αχιλλέας Ασπίδα». Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ θα ενταθούν τον επόμενο μήνα», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους, προσθέτοντας ότι ελληνικές εταιρείες θα καλύψουν περίπου το 25% του έργου.

Το κόστος των 36 συστημάτων πυραυλικού πυροβολικού PULS, που κατασκευάζονται από την ισραηλινή Elbit, εκτιμάται σε 650 εκατομμύρια ευρώ, δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι θα χρησιμοποιηθούν για την προστασία των ανατολικών συνόρων της Ελλάδας με την Τουρκία.

Η Ελλάδα και το Ισραήλ έχουν ισχυρούς οικονομικούς και διπλωματικούς δεσμούς. Έχουν ξεκινήσει αρκετές κοινές ασκήσεις τα τελευταία χρόνια και λειτουργούν ένα κέντρο αεροπορικής εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα, επισημαίνει το Reuters.

Ένας δεύτερος Έλληνας αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Η Ελλάδα, η οποία χρησιμοποιεί επίσης τα αμερικανικά αντιαεροπορικά αμυντικά συστήματα Patriot, θέλει να αντικαταστήσει τα παλαιότερα ρωσικής κατασκευής OSA, TOR-M1 και S-300.

Το 2024, η Ελλάδα εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά αντιαεροπορικών και σύγχρονων συστημάτων πυροβολικού από το Ισραήλ, αλλά οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα ανέβαλαν τις συζητήσεις, δήλωσε ο δεύτερος αξιωματούχος.