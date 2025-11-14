Γάζα: Συζητήσεις στην ΕΕ για εκπαίδευση 3.000 Παλαιστινίων αστυνομικών

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν την επόμενη εβδομάδα μια πρόταση για την ανάληψη από την ΕΕ πρωτοβουλίας εκπαίδευσης 3.000 Παλαιστινίων αστυνομικών με σκοπό την μετέπειτα ανάπτυξή τους στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με έγγραφο που περιήλθε σήμερα σε γνώση του Reuters.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν την επόμενη εβδομάδα μια πρόταση για την ανάληψη από την ΕΕ πρωτοβουλίας εκπαίδευσης 3.000 Παλαιστινίων αστυνομικών με σκοπό την μετέπειτα ανάπτυξή τους στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με έγγραφο που περιήλθε σήμερα σε γνώση του Reuters.

Σε έγγραφο που συνέταξε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης πριν από τη σύνοδο των Ευρωπαίων ΥΠΕΞ στις 20 Νοεμβρίου, αξιωματούχοι αναλύουν επιλογές για τη συμβολή στην εφαρμογή του σχεδίου 20 σημείων για τη Γάζα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν τον Οκτώβριο στην πρώτη φάση του σχεδίου αυτού, ωστόσο η εφαρμογή τμημάτων της συμφωνίας αυτής παραμένει αβέβαιη.

Στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης περιγράφονται προτάσεις για την επέκταση των δύο πολιτικών αποστολών του ευρωπαϊκού μπλοκ στην περιοχή, οι οποίες επικεντρώνονται στην παροχή βοήθειας στα σύνορα και στην υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων αστυνόμευσης και δικαιοσύνης της Παλαιστινιακής Αρχής (ΠΑ).

Η αποστολή αστυνομικής υποστήριξης της ΕΕ θα μπορούσε «να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην εκπαίδευση της παλαιστινιακής αστυνομικής δύναμης στη Γάζα, παρέχοντας άμεση εκπαίδευση και υποστήριξη σε περίπου 3.000 παλαιστίνιους αστυνομικούς (που μισθοδοτούνται από την ΠΑ) από τη Γάζα, με σκοπό την εκπαίδευση ολόκληρης της παλαιστινιακής αστυνομικής δύναμης των 13.000 ατόμων», υπογραμμίζεται.

Στο έγγραφο γίνεται επίσης αναφορά στην ιδέα της επέκτασης της πολιτικής αποστολής παρακολούθησης των συνόρων της ΕΕ στη Ράφα σε άλλα σημεία διέλευσης των συνόρων.

Ωστόσο, οι προοπτικές να προχωρήσουν οι πρωτοβουλίες αυτές είναι ασαφείς.

Η Ρωσία πρότεινε χθες το δικό της σχέδιο ψηφίσματος του ΟΗΕ για τη Γάζα, σε μια απόπειρα αμφισβήτησης της προσπάθειας των ΗΠΑ να περάσουν το δικό τους ψήφισμα που θα στήριζε το σχέδιο Τραμπ.

Ρεπορτάζ του Reuters σημειώνει πως την ώρα των συζητήσεων αυτών στη διεθνή κοινότητα, η Χαμάς εδραιώνει τη θέση της στον παλαιστινιακό θύλακα, ενισχύοντας τα επιχειρήματα όσων πιστεύουν ότι δεν έχει την πρόθεση να παραδώσει την εξουσία ή να αφοπλιστεί, δύο από τα σημεία του σχεδίου Τραμπ, στο οποίο η Χαμάς ποτέ δεν απάντησε.\

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ