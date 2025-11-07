Ειδήσεις | Διεθνή

Προσκεκλημένος λιποθυμά παρόντος του προέδρου Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο

Newsroom
Κορυφαίο στέλεχος αμερικανικής φαρμακευτικής εταιρείας αισθάνθηκε αδιαθεσία χθες Πέμπτη εν μέσω εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου αφιερωμένης στη μείωση των τιμών κάποιων σκευασμάτων παρόντος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Καθώς ο επικεφαλής μιας από τις βιομηχανίες που είχαν προσκληθεί στην εκδήλωση για τη μείωση της τιμής ιδίως σκευάσματος για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας έκανε δηλώσεις, άλλος κατέρρευσε πίσω του.

Ο αμερικανός πρόεδρος, καθισμένος, σηκώθηκε αμέσως· παρέμεινε όρθιος όσο παριστάμενοι προσέφεραν βοήθεια στον άνδρα που αισθάνθηκε αδιαθεσία. Δεν ανακοινώθηκε ποιος ήταν.

«Ο αντιπρόσωπος μιας από τις εταιρείες λιποθύμησε. Η ιατρική υπηρεσία του Λευκού Οίκου επενέβη γρήγορα και ο κύριος είναι καλά», γνωστοποίησε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας Κάρολαϊν Λέβιτ.

Η εκδήλωση διακόπηκε, προτού συνεχιστεί περίπου μια ώρα αργότερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

