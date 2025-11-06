Η FIFA ανακοίνωσε τη δημιουργία «Βραβείου Ειρήνης» - Θα απονεμηθεί στον Τραμπ;

Η FIFA ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός Βραβείου Ειρήνης, το οποίο σχεδιάζει να απονείμει για πρώτη φορά στην κλήρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο στις 5 Δεκεμβρίου στην Ουάσινγκτον.

Το Βραβείο Ειρήνης της FIFA θα απονέμεται σε άτομα που έχουν ξεχωρίσει για τις «εξαιρετικές τους δράσεις που έχουν συμβάλει στην ένωση των λαών σε όλο τον κόσμο με ειρήνη και, κατά συνέπεια, αξίζουν μια ειδική και μοναδική αναγνώριση», δήλωσε την Τετάρτη η διοικητική αρχή του ποδοσφαίρου.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ο οποίος έχει στενή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, απέφυγε να απαντήσει όταν ρωτήθηκε αν ο Αμερικανός πρόεδρος θα είναι ο πρώτος αποδέκτης του βραβείου.

«Θα δείτε στις 5 Δεκεμβρίου», τόνισε ο Ινφαντίνο, μιλώντας στο America Business Forum στο Μαϊάμι, λίγο μετά την ομιλία του Τραμπ στην ίδια εκδήλωση.

Ο Ινφαντίνο δήλωσε νωρίτερα την Τετάρτη ότι «σε έναν ολοένα και πιο ασταθή και διχασμένο κόσμο, είναι θεμελιώδες να αναγνωρίζεται η εξαιρετική συμβολή όσων εργάζονται σκληρά για να τερματίσουν τις συγκρούσεις και να φέρουν τους ανθρώπους κοντά με πνεύμα ειρήνης».

Η FIFA δήλωσε ότι το βραβείο θα απονέμεται ετησίως «εκ μέρους των οπαδών από όλο τον κόσμο».

Όπως σημειώνει το Politico, o Ινφαντίνο έχει αναπτύξει στενή σχέση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος πέρασε μεγάλο μέρος της δεύτερης θητείας του προσπαθώντας να επιτύχει ειρήνη σε διάφορες συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο, καθώς και να εξασφαλίσει αναγνώριση που πιστεύει ότι είναι κατάλληλη για τον ρόλο του ως ειρηνοποιού. Παρά τις προσπάθειές του, ο Τραμπ δεν έλαβε το Νόμπελ Ειρήνης, για το οποίο άσκησε ανοιχτά πιέσεις. Ο Λευκός Οίκος επέκρινε την Επιτροπή Νόμπελ επειδή δεν απένειμε το βραβείο στον Τραμπ τον περασμένο μήνα, λέγοντας ότι «έβαλε την πολιτική πάνω από την ειρήνη».