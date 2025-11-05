Ο Πούτιν έδωσε εντολή να κατατεθούν προτάσεις για επανάληψη των πυρηνικών δοκιμών

Ο υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ είπε στον Πούτιν ότι οι πρόσφατες δηλώσεις και ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών σημαίνουν πως «είναι σκόπιμο να ετοιμαστούμε για πλήρους κλίμακας πυρηνικές δοκιμές» αμέσως.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε ανώτατους αξιωματούχους του να ετοιμάσουν προτάσεις για ενδεχόμενες δοκιμές πυρηνικών όπλων αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ θα επαναλάβουν τις δοκιμές αυτές.

Ο Πούτιν είπε πως η Ρωσία τηρούσε πάντα τις υποχρεώσεις της βάσει της Περιεκτικής Συνθήκης Απαγόρευσης των Πυρηνικών Δοκιμών, όμως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή οποιαδήποτε πυρηνική δύναμη κάνει δοκιμές ενός τέτοιου όπλου, τότε η Ρωσία θα κάνει επίσης.

Ο Μπελούσοφ είπε πως το πεδίο δοκιμών στη Νόβαγια Ζεμλιά στον ρωσικό Αρκτικό Κύκλο μπορεί να φιλοξενήσει τέτοιες δοκιμές την τελευταία στιγμή.

«Δίνω οδηγίες στο υπουργείο Εξωτερικών, το υπουργείο Άμυνας... τις ειδικές υπηρεσίες και σχετικές πολιτικές υπηρεσίες να κάνουν ό,τι μπορούν για να συγκεντρώσουν επιπρόσθετες πληροφορίες για το θέμα, να τις αναλύσουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας και να κάνουν συμφωνημένες προτάσεις για ενδεχόμενη έναρξη της εργασίας για προετοιμασία των πυρηνικών δοκιμών», είπε ο Πούτιν.

Η τελευταία πυρηνική δοκιμή που πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν το 1992, η Κίνα και η Γαλλία το 1996 και η Σοβιετική Ένωση το 1990. Η μετασοβιετική Ρωσία, που κληρονόμησε το σοβιετικό πυρηνικό οπλοστάσιο, δεν έχει κάνει πυρηνική δοκιμή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ