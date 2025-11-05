Ράμα Ντουβάτζι: Η «Πρώτη Κυρία» της Νέας Υόρκης ανήκει στη GenZ

Η Ράμα Ντουβάτζι στάθηκε διακριτικά στο πλευρό του Ζοχράν Μαμντάνι, χωρίς δημόσιες εμφανίσεις και βαρύγδουπες δηλώσεις

Η υφήλιος έχει στραμμένη, τις τελευταίες ώρες, την προσοχή της στον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι. Όπως και στη σύζυγό του, Ράμα Ντουβάτζι, η οποία εκπροσωπεί τη Gen Z, επιβεβαιώνοντας πως δεν θα είναι μία τυπική Πρώτη Κυρία της Νέας Υόρκης.

Κατά την ευχαριστήρια ομιλία του, ο 34χρονος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη σύζυγό του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Στην απίστευτη σύζυγό μου, Ράμα, hayati. Δεν υπάρχει κανείς άλλος που θα ήθελα να έχω στο πλευρό μου, τώρα και πάντα».

H Ράμα Ντουβάτζι είχε μια διακριτική παρουσία κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Δεν πραγματοποίησε εμφανίσεις μαζί του, ούτε έκανε βαρύγδουπες δηλώσεις υπέρ του υποψήφιου συζύγου της.

Για την ακρίβεια, μαζί εμφανίστηκαν όταν χέρι-χέρι πήγαν στο εκλογικό κέντρο του Κουίνς για να ψηφίσουν. Υποστήριζε ουσιαστικά «ήσυχα» τον Ζοχράν Μαμντάνι, τον άνθρωπο που παντρεύτηκε τον περασμένο Φεβρουάριο.

