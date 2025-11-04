ΟΗΕ: Ένα εκατομμύριο άνθρωποι στη Γάζα έχουν λάβει επισιτιστική βοήθεια μετά την εκεχειρία

Περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν λάβει επισιτιστική βοήθεια από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) από την αρχή της κατάπαυσης πυρός στη Γάζα.

Περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν λάβει επισιτιστική βοήθεια από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) από την αρχή της κατάπαυσης πυρός στη Γάζα, όπως ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του οργανισμού, ζητώντας εκ νέου το άνοιγμα όλων των σημείων διέλευσης προς τον θύλακα.

«Τρεισήμισι εβδομάδες μετά την κατάπαυση πυρός στη Γάζα, έχουμε διανείμει πακέτα τροφίμων σε περίπου ένα εκατομμύριο ανθρώπους σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Γενεύη η Αμπίρ Ετέφα, εκπρόσωπος του WFP.

«Ωστόσο, για να διευρύνουμε τις επιχειρήσεις μας στο απαιτούμενο επίπεδο και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις μας, χρειαζόμαστε καλύτερη πρόσβαση, κυρίως σε περισσότερα σημεία διέλευσης στα σύνορα και στις βασικές οδικές αρτηρίες στο εσωτερικό της Γάζας», τόνισε η ίδια, επαναλαμβάνοντας ότι το WFP έχει στόχο να φθάσει σε συνολικά 1,6 εκατ. ανθρώπους.

«Συνεχίζουμε να έχουμε στη διάθεσή μας μόνο δύο συνοριακά σημεία διέλευσης σε λειτουργία», πρόσθεσε η Ετέφα, ζητώντας το άνοιγμα περασμάτων προς το βόρειο τμήμα του θύλακα «για τη σταθεροποίηση των αγορών και την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού».

Όπως τόνισε, ενώ «η κατανάλωση τροφίμων έχει αυξηθεί κάπως χάρη στην ανθρωπιστική βοήθεια και τη διέλευση εμπορικών φορτηγών», «παραμένει πολύ χαμηλότερη από το επίπεδο πριν από τη σύγκρουση».

Επιπλέον, δεν υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε αυτά που καταναλώνουν οι κάτοικοι σε αυτή τη φάση: «Τα νοικοκυριά καταναλώνουν κυρίως δημητριακά και όσπρια. Το κρέας, τα αυγά, τα λαχανικά και τα φρούτα καταναλώνονται πολύ σπάνια».

Το WFP διαθέτει αυτή τη στιγμή σε λειτουργία 44 σημεία διανομής επισιτιστικής βοήθειας στη Γάζα, έναντι στόχου για 145, όπως διευκρίνισε η ίδια, προσθέτοντας ότι περίπου 700.000 άνθρωποι λαμβάνουν καθημερινά φρέσκο ψωμί, που διατίθεται από 17 βιομηχανικά αρτοποιεία που υποστηρίζει οικονομικά το WFP –εννέα στο νότιο και το κεντρικό τμήμα της Γάζας και οκτώ στο βόρειο.

Παράλληλα, το WFP δήλωσε ότι 200.000 άνθρωποι στη Γάζα λαμβάνουν πλέον ηλεκτρονικά κουπόνια, που τους επιτρέπουν να αγοράζουν τρόφιμα και βασικά προϊόντα στις τοπικές αγορές.

Το Ισραήλ διέκοψε πολλές φορές τη βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας στη διάρκεια του πολέμου, επιδεινώνοντας τις ήδη καταστροφικές ανθρωπιστικές συνθήκες. Πριν από την εκεχειρία, ο ΟΗΕ είχε καταγγείλει συνθήκες λιμού σε κάποιες περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ