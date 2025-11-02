Ανδρουλάκης: Ο πρωθυπουργός είναι ο πρωταγωνιστής της καταστροφής του πρωτογενούς τομέα

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε συνάντηση με κτηνοτρόφους που έχασαν το ζωϊκό τους κεφάλαιο λόγω της ευλογιάς, στον Ριζόμυλο Μαγνησίας.

«Πρωταγωνιστή της καταστροφής και των περιπετειών του πρωτογενούς τομέα» χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης σε συνάντηση που είχε στον Ριζόμυλο Μαγνησίας με κτηνοτρόφους που έχασαν το ζωϊκό τους κεφάλαιο λόγω της ευλογιάς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, ο πρόεδρος του τοπικού αγροτικού συλλόγου, Χάρης Σεσκλιώτης, περιέγραψε μια ζοφερή κατάσταση: «Στον Daniel και τον Elias παλέψαμε με τα στοιχεία της φύσης για να μπορέσουμε να σώσουμε αυτές τις κτηνοτροφικές μονάδες. Αντικαταστήσαμε τα κοπάδια μας για να ξαναλειτουργήσουν οι μονάδες μας και ήρθε τώρα η ευλογιά φέρνοντας το τέλος της κτηνοτροφίας και της αγροτικής παραγωγής εδώ στον Ριζόμυλο. Από τον Ιούνιο δεν έχουμε πάρει ούτε μια αποζημίωση. Έχουμε μείνει άφραγκοι και ξεκρέμαστοι».

Από την πλευρά του ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «διαβάζοντας τη σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού αποδεικνύεται ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου, όταν λέει ότι με εντολή Μητσοτάκη θα δοθούν οι βασικές ενισχύσεις που σας χρωστούν, αλλά αποκρύπτει να πει ότι με ευθύνη Μητσοτάκη σας χρωστούν μισό δισεκατομμύριο ευρώ φέτος, συν τις περσινές οφειλές προσεγγίζουμε το ένα δισεκατομμύριο. Δεν μας λέει ότι με ευθύνη Μητσοτάκη η ‘γαλάζια' συμμορία κατάκλεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ότι με ευθύνη Μητσοτάκη η ‘γαλάζια' συμμορία δεν πάει στη δικαιοσύνη. Ότι με ευθύνη Μητσοτάκη δεν επιτρέπεται στη δικαιοσύνη να ερευνήσει τις ευθύνες των Βορίδη και Αυγενάκη». Τόνισε ότι «ο Πρωθυπουργός είναι ο πρωταγωνιστής της καταστροφής και των περιπετειών του πρωτογενούς τομέα -και εδώ και σε άλλα μέρη της χώρας» και σημείωσε, «γι' αυτό για εμάς προτεραιότητα είναι η πολιτική αλλαγή, για να υπάρξει μια κυβέρνηση υπεύθυνη, προοδευτική, που θα σταθεί δίπλα σας, θα λύσει τα προβλήματα γιατί η χώρα χρειάζεται μια ανθεκτική οικονομία με πρωταγωνιστή τον πρωτογενή τομέα».

Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «αν δεν επενδύσουμε στον πρωτογενή τομέα, η ύπαιθρος θα ερημώσει» και δεσμεύτηκε «για ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος δημόσιας υγείας και δημόσιας παιδείας σε όλη την ελληνική περιφέρεια. Και βέβαια φτηνές μεταφορές». Υποστήριξε ότι «αυτή η κυβέρνηση δεν κατάφερε να διασφαλίσει ούτε τις φτηνές μεταφορές ούτε την ασφάλεια, ακόμη και στα τρένα με αποτέλεσμα την τραγωδία των Τεμπών». «Εμείς, λοιπόν, θα αγωνιστούμε δίπλα σας για να έρθει το γρηγορότερο δυνατό η πολιτική αλλαγή, που έχει ανάγκη ο τόπος και η πατρίδα», είπε.

Ερωτηθείς για τον εμβολιασμό των κοπαδιών, υπογράμμισε ότι «η επιστημονική κοινότητα και οι υπεύθυνοι πρέπει να ενημερώσουν τους κτηνοτρόφους και εμείς θα σταθούμε με υπευθυνότητα στις κεντρικές επιλογές». Ωστόσο κάλεσε να αναλογιστούν όλοι πάνω στο εξής: «πρώτη φορά στη χώρα μας υπάρχει ευλογιά; Τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια; Ερχόταν η ευλογία από την Τουρκία, αλλά σταματούσε στον Έβρο ή στη Ροδόπη. Δεν εξαπλωνόταν σε όλη την Ελλάδα. Και όταν μάλιστα τα προηγούμενα χρόνια είχαμε και την πανώλη». Κατόπιν αυτού υποστήριξε ότι «η πολύ γρήγορη εξάπλωση της ζωονόσου αποδεικνύει ότι έχουν καταρρεύσει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Και γι' αυτό έχει ευθύνη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας». «Οπότε ας μην ρίχνουμε το μπαλάκι σε αυτούς τους ανθρώπους. Περιμένουν καθοδήγηση και το κράτος είναι υπεύθυνο και για να ελέγχει και να καθοδηγεί σωστά τους κτηνοτρόφους μας», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ