Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν πετρελαϊκό τερματικό σταθμό της Rosnef

Η επίθεση έγινε στο λιμάνι Τουάπσε της Μαύρης Θάλασσας.

Οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μία επίθεση με drones σε έναν ρωσικό πετρελαϊκό τερματικό σταθμό ιδιοκτησίας της Rosneft, στο λιμάνι Τουάπσε της Μαύρης Θάλασσας δήλωσε σήμερα ένας αξιωματούχος της ουκρανικής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας (SBU).

Στη δήλωσή του, ο ίδιος αξιωματούχος διευκρίνισε ότι πέντε επιδρομές με τη χρήση drones κατέστρεψαν ένα δεξαμενόπλοιο, υποδομές φόρτωσης του πετρελαίου, αλλά και κτίρια του λιμανιού σε κοντινή απόσταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ