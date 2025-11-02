ΟΠΕΚ+: Έτοιμος να συμφωνήσει σε ακόμη μια μικρή αύξηση της παραγωγής πετρελαίου

Αργότερα σήμερα θα υπάρξουν ανακοινώσεις από την ομάδα των πετρελαιοπαραγωγών χωρών.

Ο ΟΠΕΚ+ αναμένεται να συμφωνήσει την Κυριακή σε μια ακόμη μικρή αύξηση των στόχων για την παραγωγή πετρελαίου, σύμφωνα με τρεις πηγές του Reuters που γνωρίζουν τις συνομιλίες, καθώς η ομάδα των παραγωγών μετριάζει τα σχέδιά της για ανάκτηση μεριδίου αγοράς λόγω αυξανόμενων φόβων για υπερπροσφορά.

Ο ΟΠΕΚ+ έχει αυξήσει τους στόχους παραγωγής κατά περισσότερο από 2,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα - περίπου το 2,5% της παγκόσμιας προσφοράς - από τον Απρίλιο, αλλά επιβράδυνε τον ρυθμό των αυξήσεων τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, μετά τις μεγαλύτερες αυξήσεις των προηγούμενων μηνών, εν μέσω προβλέψεων για επικείμενη υπερπροσφορά.

Οι νέες δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, μέλους του ΟΠΕΚ+, προσθέτουν δυσκολίες στις συζητήσεις, καθώς η Μόσχα ενδέχεται να δυσκολευτεί να αυξήσει περαιτέρω την παραγωγή της, μετά την επιβολή νέων μέτρων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μεγάλη Βρετανία στις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες Rosneft και Lukoil.

Οκτώ μέλη του ΟΠΕΚ+ - η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Ομάν, το Καζακστάν και η Αλγερία - αναμένεται να συμφωνήσουν την Κυριακή να αυξήσουν τους στόχους παραγωγής για τον Δεκέμβριο κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα (bpd), σύμφωνα με τις τρεις πηγές.

Μια τέταρτη πηγή ανέφερε ότι είναι επίσης πιθανό να υπάρξει «πάγωμα» στις αυξήσεις παραγωγής.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν στις 20 Οκτωβρίου σε χαμηλό πέντε μηνών, περίπου στα 60 δολάρια το βαρέλι, λόγω ανησυχιών για συσσώρευση υπερπροσφοράς. Έκτοτε όμως ανέκαμψαν σε περίπου 65 δολάρια το βαρέλι, εξαιτίας των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και της αισιοδοξίας για τις συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με εμπορικούς εταίρους.

Αναλυτές, μεταξύ των οποίων της RBC, Rystad, Commerzbank και SEB, δήλωσαν αυτήν την εβδομάδα ότι αναμένουν από τον ΟΠΕΚ+ να αυξήσει τους στόχους παραγωγής κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα (bpd) για τον Δεκέμβριο.

Η συνάντηση της Κυριακής έχει προγραμματιστεί για τις 16:00 GMT, ανέφεραν οι τρεις πηγές.

Ο ΟΠΕΚ+ μείωνε την παραγωγή του επί αρκετά χρόνια έως τον Απρίλιο, και οι περικοπές είχαν φτάσει στο αποκορύφωμά τους τον Μάρτιο, συνολικά στα 5,85 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Οι περικοπές αυτές αποτελούνταν από τρία σκέλη: εθελοντικές περικοπές 2,2 εκατ. βαρελιών/ημέρα, 1,65 εκατ. βαρέλια/ημέρα από οκτώ μέλη, και επιπλέον 2 εκατ. βαρέλια/ημέρα από ολόκληρη την ομάδα.

Η ομάδα έχει αρχίσει να αίρει σταδιακά τις εθελοντικές περικοπές, ενώ το τελευταίο σκέλος - οι περικοπές που ισχύουν για ολόκληρη την ομάδα - προβλέπεται να παραμείνει σε ισχύ έως το τέλος του 2026.