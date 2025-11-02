Ειδήσεις | Διεθνή

Τρεις νεκροί από αμερικανικό πλήγμα σε σκάφος που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στην Καραϊβική

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τρεις νεκροί από αμερικανικό πλήγμα σε σκάφος που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στην Καραϊβική
Μέχρι σήμερα, η Ουάσινγκτον έχει αναλάβει την ευθύνη για 16 πλήγματα που προκάλεσαν τον θάνατο 65 ανθρώπων.

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν χθες Σάββατο σκάφος στην Καραϊβική, το οποίο φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, συμπληρώνοντας πως σκοτώθηκαν οι τρεις επιβαίνοντες.

«Σήμερα (σ.σ. χθες Σάββατο), κατόπιν εντολής του προέδρου Τραμπ, το υπουργείο Πολέμου (σ.σ. όπως έχει μετονομαστεί το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ) εξαπέλυσε θανατηφόρα επίθεση εναντίον σκάφους που διαχειριζόταν αναγνωρισμένη τρομοκρατική οργάνωση στην Καραϊβική», αναφέρει ο Χέγκσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Τρεις ναρκοτρομοκράτες επέβαιναν στο σκάφος την ώρα της επίθεσης, η οποία διεξήχθη σε διεθνή ύδατα. Οι τρεις τρομοκράτες σκοτώθηκαν, ενώ κανένα μέλος των αμερικανικών δυνάμεων δεν τραυματίστηκε σε αυτήν την επίθεση», διευκρινίζει ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από βίντεο στο οποίο καταγράφεται η στιγμή της επίθεσης στο σκάφος.

«Αυτοί οι ναρκοτρομοκράτες φέρνουν ναρκωτικά στις ακτές μας για να δηλητηριάσουν Αμερικάνους στην πατρίδα τους – και δεν θα το πετύχουν. Το Υπουργείο θα τους φερθεί όπως ΑΚΡΙΒΩΣ φερθήκαμε στην Αλ Κάιντα. Θα εξακολουθήσουμε να τους παρακολουθούμε, να χαρτογραφούμε τις κινήσεις τους, να τους καταδιώκουμε και να τους σκοτώνουμε», υπογραμμίζει ο Χέγκσεθ.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον πλοίων που φέρονται να ανήκουν σε διακινητές ναρκωτικών. Μέχρι σήμερα, η Ουάσινγκτον έχει αναλάβει την ευθύνη για 16 πλήγματα που προκάλεσαν τον θάνατο 65 ανθρώπων.

Ρωσία: Να μην προκύψουν νέες εστίες σύγκρουσης στην περιοχή

Η Ρωσία επιθυμεί να μην υπάρξει κλιμάκωση της κρίσης μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας, υπογράμμισε σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Θέλουμε να διατηρηθούν όλα σε ειρηνική τροχιά και να μην προκύψουν νέες εστίες σύγκρουσης στην περιοχή», ανέφερε ο Πεσκόφ σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πράσινα τιμολόγια: Από 13,9 έως 26,4 λεπτά ανά kWh τον Νοέμβριο – Ανοδικά σχεδόν όλοι οι πάροχοι

Career tips: Οι 5 κινήσεις που μπορούν να απογειώσουν την επαγγελματική σου πορεία

Ηλεκτρισμός: Ρεκόρ εξαγωγών και παραγωγής από αέριο – Ιστορικό υψηλό και για τις περικοπές ΑΠΕ

tags:
ΗΠΑ
Πιτ Χέγκσεθ
Βενεζουέλα
Ρωσία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider