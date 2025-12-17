Τραμπ: Πλήρης αποκλεισμός των δεξαμενόπλοιων από και προς τη Βενεζουέλα

Επιπλέον, διέταξε τον «πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό» όλων των πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων που κινούνται προς και από τη Βενεζουέλα.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακήρυξε χθες Τρίτη την κυβέρνηση της Βενεζουέλας «ξένη τρομοκρατική οργάνωση», όπως ανακοίνωσε μέσω Truth Social.

Επιπλέον, διέταξε τον «πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό» όλων των πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων που κινούνται προς και από τη Βενεζουέλα στα οποία έχουν αποφασιστεί κυρώσεις από την Ουάσιγκτον, όπως ανακοίνωσε μέσω Truth Social.

«Για την κλοπή των πόρων μας, και πολλούς άλλους λόγους, συμπεριλαμβανομένων της τρομοκρατίας, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και της εμπορίας ανθρώπων, το καθεστώς της Βενεζουέλας χαρακτηρίστηκε ξένη τρομοκρατική οργάνωση», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος.

«Κατά συνέπεια, σήμερα, διατάσσω πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό όλων των υφιστάμενων κυρώσεις πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων που πάνε στη Βενεζουέλα ή φεύγουν από αυτή», πρόσθεσε.

Βενεζουέλα: «Γκροτέσκα» απειλή των ΗΠΑ

Από τη μεριά της, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας τόνισε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε πως απορρίπτει την «γκροτέσκα στρατιωτική απειλή» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε νωρίτερα χθες Τρίτη πως διέταξε «πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό» όλων των υφιστάμενων κυρώσεις πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων που κινούνται προς και από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής· το Καράκας έκανε λόγο για «απόλυτα παράλογη» απόφαση, που εμποδίζει το ελεύθερο εμπόριο και παρεμποδίζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Η αντιπολιτευόμενη Ματσάδο θέλει περισσότερη «πίεση»

Η κυβέρνηση του κ. Τραμπ κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Μαδούρο πως είναι επικεφαλής κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, κάτι που ο ενδιαφερόμενος διαψεύδει κατηγορηματικά, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον πως επιδιώκει να τον ανατρέψει για να αρπάξει τα πελώρια πετρελαϊκά αποθέματα του κράτους της Λατινικής Αμερικής.

Από τον Αύγουστο, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στην Καραϊβική πολεμικά πλοία, συμπεριλαμβανομένων πυραυλοφόρων αντιτορπιλικών και αποβατικών, πυρηνοκίνητου υποβρυχίου, του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο, του USS Gerald Ford, καθώς και μαχητικά πολλαπλών ρόλων F-35, αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου F/A-18 Growler και πλέον αεροσκάφη εναέριου εφοδιασμού σε βάση στο Πουέρτο Ρίκο. Επισήμως, η Ουάσιγκτον κάνει λόγο για ελιγμούς στο πλαίσιο επιχείρησης καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών προς την αμερικανική αγορά.

Και από τις αρχές Σεπτεμβρίου έχουν βομβαρδιστεί από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις τουλάχιστον 26 πλεούμενα που εμπλέκονταν, κατά την κυβέρνηση Τραμπ, στη διακίνηση ναρκωτικών, κυρίως στην Καραϊβική, καθώς και στον ανατολικό Ειρηνικό. Δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ κάποια απόδειξη πως τα σκάφη που έγιναν στόχοι ενέχονταν σε εγκληματικές δραστηριότητες. Στα πλήγματα αυτά έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 95 άνθρωποι.

Η νομιμότητα των επιχειρήσεων αυτών αμφισβητείται από ειδικούς και τον ΟΗΕ.

«Η Βενεζουέλα είναι εντελώς περικυκλωμένη από τη μεγαλύτερη αρμάδα που συγκεντρώθηκε ποτέ στην ιστορία της νότιας Αμερικής», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ χθες, προσθέτοντας πως η ισχύς της θα συνεχίσει «να μεγεθύνεται».

«Το σοκ που θα υποστούν θα είναι άνευ προηγουμένου», απείλησε ο αμερικανός πρόεδρος, που κάθε τόσο επισείει το ενδεχόμενο χερσαίων επιχειρήσεων στο έδαφος της Βενεζουέλας.

Πολιτική που χαιρέτισε η αρχηγός της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που έλαβε φέτος βραβείο Νόμπελ Ειρήνης: το σαββατοκύριακο, δήλωσε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS News ότι χρειάζεται «περισσότερη πίεση» προκειμένου «ο Μαδούρο να καταλάβει πως πρέπει να φύγει», να εγκαταλείψει την εξουσία.

Η Βενεζουέλα, που υφίσταται αμερικανικό εμπάργκο στο πετρέλαιό της από το 2019, είναι αναγκασμένη να κάνει πωλήσεις στη μαύρη αγορά σε χαμηλότερες τιμές. Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων έχει προορισμό την Κίνα.

Κατάσχεση δεξαμενόπλοιου

Η ανακοίνωση του αρχηγού του αμερικανικού κράτους έγινε μια εβδομάδα αφού οι ΗΠΑ κατέσχεσαν δεξαμενόπλοιο με πελώρια ποσότητα πετρελαίου στα ανοικτά της Βενεζουέλας και το οδήγησαν σε αμερικανικό λιμάνι. Επρόκειτο για το Skipper, που πιστεύεται πως είχε προορισμό την Κούβα.

Το πλοίο μετέφερε ποσότητα ενός ως δύο εκατομμυρίων βαρελιών αργού της Βενεζουέλας, αξίας μεταξύ 50 και 100 εκατομμυρίων δολαρίων, κατά διάφορες πηγές.

Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, στο πλοίο επιβάλλονταν αμερικανικές κυρώσεις από το 2022, εξαιτίας των υποτιθέμενων σχέσεών του με τους Φρουρούς της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, και το λιβανικό κίνημα Χεζμπολά.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως προχωρά στην «κατάσχεση του πετρελαίου» του Skipper, αναγνωρίζοντας πάντως ότι αυτό μπορεί να έχει νομικές περιπλοκότητες.

Η ανακοίνωση για την επιβολή αποκλεισμού έγινε επίσης καθώς οι αμερικανοί υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών υπερασπίζονταν χθες στο Κογκρέσο τα πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που κατά την κυβέρνηση Τραμπ μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό.

Το ζήτημα προκαλεί αντεγκλήσεις στην Ουάσιγκτον, πάνω απ’ όλα επιχείρηση στις αρχές Σεπτεμβρίου κατά την οποία έγιναν δυο πλήγματα, το δεύτερο για να αποτελειώσει δυο επιζήσαντες πλεούμενου ήδη στις φλόγες.