Βιομηχανικό ρεύμα: Έτοιμη η τροπολογία για τη στήριξη - «Ξεκλειδώνει» το ιταλικό μοντέλο

Τροπολογία του ΥΠΕΝ, πιθανότατα σε σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΟ που βρίσκεται στη Βουλή. Ενημέρωση χθες της DG Comp από τον υφυπουργό ΠΕΝ, Νίκο Τσάφο.

Τον δρόμο της υλοποίησης πρόκειται να πάρει σύντομα το σχήμα στήριξης των εγχώριων ενεργοβόρων βιομηχανιών, με τη νομοθετική ρύθμιση που έχει στα σκαριά το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Insider.gr, η ρύθμιση θα «ξεκλειδώσει» την εφαρμογή του ιταλικού μοντέλου, που αποτελεί τον βασικό πυλώνα του σχήματος.

Πιθανότατα θα κατατεθεί ως τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το οποίο έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή και βρίσκεται υπό επεξεργασία στις επιτροπές. Με την υπερψήφισή της, θα διευρύνονται οι αρμοδιότητες του ΔΑΠΕΕΠ, ώστε αυτός να μπορεί να επιτελέσει τον κεντρικό ρόλο που θα έχει στην εφαρμογή του ιταλικού μοντέλου.

Επίσης, θα προβλέπει τη δημοσίευση πρόκλησης από τον ΔΑΠΕΕΠ, στην οποία θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον όσες ενεργοβόρες βιομηχανίες επιθυμούν να ενταχθούν στο μέτρο για να μειώσουν το κόστος ηλεκτροδότησής τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι, για τις παραμέτρους εφαρμογής του μοντέλου (όπως π.χ. τα κριτήρια των δικαιούχων και οι τιμές του ρεύματος) θα υπάρξει στη συνέχεια Απόφαση του υπουργού ΠΕΝ.

Την ίδια στιγμή, ο υφυπουργός ΠΕΝ, Νίκος Τσάφος, είχε χθες συνάντηση με στελέχη της DG Comp στις Βρυξέλλες, για την ενημέρωσή της σχετικά με την «αρχιτεκτονική» της στήριξης. Όπως έχει γράψει το Insider.gr, στόχος του ΥΠΕΝ είναι να αποσπάσει εκ των προτέρων τη συναίνεση των Βρυξελλών, με δεδομένο ότι οι Βρυξέλλες είχαν ήδη κάνει «κρούση» στην Αθήνα για τα προωθούμενα μέτρα, κινητοποιούμενες από τα δημοσιεύματα στον ελληνικό Τύπο ήδη από το καλοκαίρι.

Μικρές διαφοροποιήσεις

Υπενθυμίζεται ότι στο ιταλικό μοντέλο βασιζόταν και η πρόταση που είχε υποβάλει στην κυβέρνηση ο ΣΕΒ («Energy Industrial Reset»). Το πλαίσιο αυτό θα εξασφαλίσει σταθερή και ανταγωνιστική τιμή ρεύματος για ένα ποσοστό της κατανάλωσης των επιχειρήσεων για μία 3ετία, μέσω «ενεργειακού δανείου» πράσινου ρεύματος. Οι εταιρείες θα ξεπληρώσουν το «δάνειο» σε ορίζοντα 20ετίας, δρομολογώντας σημαντικά μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ, από τους σταθμούς που εξασφάλισαν το φθηνό «πράσινο» ρεύμα με το οποίο αυτές τροφοδοτούνταν την πρώτη 3ετία.

Το φθηνό «πράσινο» ρεύμα θα προέλθει από έργα ανανεώσιμων πηγών τα οποία εκπροσωπεί ο ΔΑΠΕΕΠ στις αγορές. Έτσι, όσες βιομηχανίες ενταχθούν στο μέτρο θα υπογράψουν συμβάσεις (CfDs) με τον Διαχειριστή. Καθώς το ιταλικό μοντέλο έχει αποσπάσει το «πράσινο φως» από τις Βρυξέλλες, για να συμβεί το ίδιο και με το ελληνικό σχήμα, η λογική του ΥΠΕΝ είναι να έχει όσο το δυνατόν λιγότερες (και πλήρως τεκμηριωμένες) παρεκκλίσεις από το πλαίσιο στήριξης στη γειτονική χώρα.

Επομένως, όπως και στην Ιταλία, η χαμηλή και σταθερή τιμή ρεύματος θα αφορά το 25-30% της κατανάλωσης των δικαιούχων. Αντίθετα, η πρόταση του ΣΕΒ («Energy Industrial Reset») προέβλεπε την κάλυψη του 100% της ζήτησης. Στο ίδιο πλαίσιο, το συνολικό κονδύλι θα κινείται κάτω από τα επίπεδα των 200 εκατ. ευρώ ετησίως, όταν το budget του «Energy Industrial Reset» έφτανε τα 285 εκατ.

ΑΠΕ και μπαταρίες

Το κονδύλι αυτό θα προέλθει αποκλειστικά από τα έσοδα δημοπρασιών δικαιωμάτων CO2. Με την ίδια λογική, όπως και στην Ιταλία, η στήριξη θα αφορά ενεργοβόρες επιχειρήσεις, κάτι που σημαίνει πως θα αποκλειστούν σουπερμάρκετ και εμπορικές αλυσίδες.

Μία από τις παραμέτρους στην οποία το μέτρο θα είναι προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα είναι η φόρμουλα επιστροφής του «ενεργειακού δανείου» από την πλευρά των βιομηχανιών. Επομένως, καθώς στο ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα ήδη βρίσκεται υπό ανάπτυξη ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ, οι επιχειρήσεις θα αναπτύξουν ένα χαρτοφυλάκιο «πράσινων» μονάδων που θα συνδυάζονται με μπαταρίες.

Ερωτηματικό πάντως είναι μέχρι αυτή τη στιγμή αν το σχήμα στήριξης θα πλαισιώνεται και από άλλα μέτρα, πέραν του ιταλικού μοντέλου. Στελέχη του ΥΠΕΝ σημείωναν έως και πριν από λίγες ημέρες πως, για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, στο τραπέζι βρισκόταν επίσης η αύξηση της ενίσχυσης μέσω του μηχανισμού αντιστάθμισης των εκπομπών CO2. Με τη συγκεκριμένη ενίσχυση (αντιστάθμιση ρύπων) καλύπτονται οι ευρωπαϊκές ενεργοβόρες επιχειρήσεις που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο «διαρροής άνθρακα», λόγω του κόστους των δικαιωμάτων ρύπων το οποίο μετακυλίεται στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας (κόστος έμμεσων εκπομπών).

Για την αντιστάθμιση επιστρατεύονται και πάλι έσοδα των πλειστηριασμών δικαιωμάτων CO2, με το σχετικό ποσοστό αυτή τη στιγμή να κινείται στη χώρα μας στο 12%. Επομένως, υπάρχει η δυνατότητα το ποσοστό αυτό να αυξηθεί, με δεδομένο ότι οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί τοποθετούν το πλαφόν στο 25%. Μία αύξηση που κινείται στα 50 εκατ. ευρώ ετησίως και, όπως είναι φυσικό, θα «μεταφραστεί» σε ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους, για τις συγκεκριμένες βιομηχανίες.