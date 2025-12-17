Μείωση εισφορών και αύξηση μισθών οι στόχοι Κεραμέως για το 2026 - Οι προτεραιότητες του υπ. Εργασίας

Στόχος του υπουργείου είναι οι μισθολογικές αυξήσεις να ξεκινήσουν σταδιακά από το πρώτο τρίμηνο του 2026. Αναμένεται νέα μείωση εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα.

Με ΚΥΑ θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών ο οδικός χάρτης των μέτρων 5ετίας που περιλαμβάνει η Κοινωνική Συμφωνία της κυβέρνησης με όλους τους κοινωνικούς εταίρους και στις αρχές του 2026 θα τεθεί στη Βουλή προς κύρωση.

Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, «η συμφωνία οδηγεί σε περισσότερες και ευκολότερα επεκτάσιμες συλλογικές συμβάσεις, μέσω των οποίων οι εργαζόμενοι θα δουν υψηλότερους μισθούς και θα εργάζονται με καλύτερους όρους και με υψηλότερη προστασία. Οι επιχειρήσεις θα απολαμβάνουν μεγαλύτερη σταθερότητα και όλη η αγορά εργασίας θα ρυθμίζεται από σαφείς κανόνες».

Στόχος του υπουργείου είναι οι μισθολογικές αυξήσεις να ξεκινήσουν σταδιακά από το πρώτο τρίμηνο του 2026, με προτεραιότητα στους τομείς με μεγάλο αριθμό εργαζομένων και αυξημένες ανάγκες στελέχωσης, όπου οι συλλογικές ρυθμίσεις θεωρούνται κρίσιμο εργαλείο για τη συγκράτηση και την προσέλκυση εργατικού δυναμικού. Τέτοιοι κλάδοι είναι η βιομηχανία, το εμπόριο, οι κατασκευές, οι μεταφορές, ο τουρισμός, τα ναυτιλιακά επαγγέλματα, καθώς και ο ευρύτερος τομέας των υπηρεσιών.

Το εύρος των αυξήσεων εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 12% έως και 30%, ανάλογα με τον κλάδο, την ειδικότητα και τις προβλέψεις της εκάστοτε συλλογικής σύμβασης. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι νέες αποδοχές αναμένεται να διαμορφωθούν αισθητά υψηλότερα από τα σημερινά επίπεδα, καλύπτοντας μέρος των απωλειών των προηγούμενων ετών.

Υπενθυμίζεται πως ο κατώτατος μισθός ανέρχεται πλέον στα 880 ευρώ, με στόχο τα 950 ευρώ έως τον Απρίλιο του 2027. Ο μέσος μισθός πλήρους και μερικής απασχόλησης διαμορφώθηκε στα 1.342 ευρώ, αυξημένος κατά 28,3% σε σχέση με το 2019, ενώ ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στα 1.478 ευρώ, με στόχο τα 1.500 ευρώ έως το 2027.

Νέα μείωση εισφορών

Στο μεταξύ ο νέος προϋπολογισμός του υπουργείου Εργασίας αυξήθηκε κατά 433 εκατ. ευρώ το 2026, σε σχέση με το 2025, εξέλιξη στην οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.

«Η ψηφιακή κάρτα εργασίας που προστατεύει σχεδόν 2 εκ. εργαζομένους βοηθά στην καταπολέμηση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, με αποτέλεσμα την εκτόξευση της δήλωσης υπερωριών κατά 2,2 εκατομμύρια το 2025 σε σχέση με το 2024. Και η αύξηση αυτή των υπερωριών δημιούργησε ένα πλεόνασμα 800 εκ. ευρώ μόνο το 2024, που επιστρέφεται στους πολίτες μέσω μείωσης φόρων» ανέφερε η υπουργός.

Περαιτέρω ώθηση στην επιχειρηματικότητα, την απασχόληση και τη μείωση της ανεργίας έδωσε και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,5%. Μάλιστα εντός του 2026 πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί η -περαιτέρω- μείωση κατά μισή (0,50) ποσοστιαία μονάδα, για την οποία η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να γίνει το 2027. Μάλιστα ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο η μείωση να είναι υψηλότερη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές αναμένεται να είναι αυξημένα κατά σχεδόν 1 δις ευρώ έναντι των εσόδων του 2025, αύξηση που οφείλεται στη βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών, στην αύξηση του κατώτατου μισθού και στη συνεπαγόμενη αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων.

Οι προτεραιότητες του 2026

Το κυβερνητικό πλάνο στον τομέα εργασίας και ασφάλισης επικεντρώνεται στα εξής: