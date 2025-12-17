Επαγγελματίες: 1 στους 3 δηλώνει ετήσιο τζίρο έως 30.000 ευρώ

Με τζίρο που δεν υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ το χρόνο εμφανίζεται στην εφορία 1 στους 3 επαγγελματίες, 1 στους 4 δηλώνει ακαθάριστα έσοδα από 30.000 έως 50.000 ευρώ, σχεδόν 3 στους 10 δηλώνουν ετήσιο τζίρο από 50.000 έως 100.000 ευρώ και λιγότεροι από 2 στους 10 εμφανίζονται να έχουν εισπράξεις που υπερβαίνουν τα 100.000 ευρώ το χρόνο.
Παρά την εφαρμογή του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος, χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι εμφάνισαν και φέτος φορολογητέα εισοδήματα «φτώχειας». Με δεδομένο ότι καθαρά κέρδη συνήθως δεν ξεπερνούν το 1/3 του τζίρου στην τσιμπίδα του τεκμαρτού εισοδήματος πιάστηκαν περίπου οι μισοί ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ατομικές επιχειρήσεις.
Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ με τους μέσους δηλωθέντες τζίρους ανά κατηγορία επαγγελματιών δείχνουν τα εξής:
- Εκμεταλλευτές ταξί: 29.906 δήλωσαν το 2024 ακαθάριστα έσοδα κατά μέσο όρο 23.314 ευρώ από 18.595 ευρώ το 2023 και 16.281 ευρώ το 2022.
- Ιδιοκτήτες μπαρ: 28.081 επαγγελματίες δήλωσαν ακαθάριστα έσοδα 48.935 ευρώ για το 2024, σημαντικά αυξημένα σε σχέση με το 2023 που ήταν 43.524 ευρώ και με το 2022 οπότε είχαν διαμορφωθεί στα 37.777 ευρώ.
- Υδραυλικοί: 9.300 φυσικά πρόσωπα δήλωσαν μέσο ακαθάριστο εισόδημα ύψους 34.389 ευρώ από 32.354 ευρώ το 2023 και 29.463 ευρώ για το 2022.
- Μαραγκοί: 5.832 δήλωσαν το 2024 τζίρο που κατά μέσον όρο ήταν 36.376 ευρώ από 35.593 ευρώ το 2023 και 32.913 ευρώ που είχαν δηλώσει για το 2022.
- Ηλεκτρολόγοι: 9.339 φυσικά πρόσωπα είχαν το 2024 μέσο ακαθάριστο εισόδημα ύψους 38.652 ευρώ από 36.300 ευρώ το 2023 από 32.635 ευρώ το 2022.
- Δικηγόροι: 35.411 δήλωσαν το 2024 μέσο ακαθάριστο εισόδημα 26.943 ευρώ από 23.720 ευρώ το 2023 και 22.890 ευρώ το 2022.
- Γιατροί: 24.453 είχαν μέσο τζίρο 44.854 ευρώ το 2024 ενώ το 2023 είχαν εμφανίσει έσοδα ύψους 44.337 ευρώ και το 2022 46.640 ευρώ.
- Μεσίτες ακινήτων: 4.208 δήλωσαν μέσο τζίρο 16.678 ευρώ το 2024 από 15.123 ευρώ το 2023 και 15.733 ευρώ για το 2022.
- Αρχιτέκτονες: 11.143 εμφάνισαν μέσα ακαθάριστα έσοδα 23.314 ευρώ για το 2024 ενώ το 2023 είχαν δηλώσει 20.573 ευρώ και 18.766 ευρώ το 2022.
- Χονδρικό εμπόριο καπνού: 184 φορολογούμενοι εμφάνισαν μέσο ετήσιο τζίρο 1.217.695 ευρώ για το 2024 από 1.202.704 ευρώ το 2023 και 1.295.860 ευρώ για το 2022.
- Λιανικό εμπόριο καυσίμων: ο μέσος ετήσιος τζίρος για 3.248 επαγγελματίες ανήλθε σε 628.592 ευρώ το 2024 από 669.782 ευρώ το 2023 και 772.275 ευρώ το 2022.
- Παραγωγή παρασκευασμάτων ζωοτροφών: 70 αυτοαπασχολούμενοι εμφάνισαν μέσα έσοδα ύψους 449.551 ευρώ για το 2024 από 476.685 ευρώ για το 2023 και 484.631 ευρώ το 2022.
- Φαρμακοποιοί: 7.482 φορολογούμενοι δήλωσαν μέσο τζίρο 301.621 ευρώ από 292.571 ευρώ το 2023.