Επαγγελματίες: 1 στους 3 δηλώνει ετήσιο τζίρο έως 30.000 ευρώ

Τι δείχνει η ακτινογραφία της ΑΑΔΕ με τους μέσους τζίρους 385 επαγγελματικών κλάδων για το 2024. Πόσοι έπεσαν στην παγίδα του τεκμαρτού εισοδήματος.

Με τζίρο που δεν υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ το χρόνο εμφανίζεται στην εφορία 1 στους 3 επαγγελματίες, 1 στους 4 δηλώνει ακαθάριστα έσοδα από 30.000 έως 50.000 ευρώ, σχεδόν 3 στους 10 δηλώνουν ετήσιο τζίρο από 50.000 έως 100.000 ευρώ και λιγότεροι από 2 στους 10 εμφανίζονται να έχουν εισπράξεις που υπερβαίνουν τα 100.000 ευρώ το χρόνο.

Παρά την εφαρμογή του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος, χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι εμφάνισαν και φέτος φορολογητέα εισοδήματα «φτώχειας». Με δεδομένο ότι καθαρά κέρδη συνήθως δεν ξεπερνούν το 1/3 του τζίρου στην τσιμπίδα του τεκμαρτού εισοδήματος πιάστηκαν περίπου οι μισοί ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ατομικές επιχειρήσεις.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ με τους μέσους δηλωθέντες τζίρους ανά κατηγορία επαγγελματιών δείχνουν τα εξής: