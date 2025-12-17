Metlen vs Aktor για το φοιτητικό ΣΔΙΤ 85 εκατ. στη Δυτ. Μακεδονία

Δύο δεσμευτικές προσφορές για το έργο ΣΔΙΤ «Ανέγερση Φοιτητικών Εστιών στις Πανεπιστημιουπόλεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», προϋπολογισμού 84,95 εκατ. ευρώ, μέσω ΣΔΙΤ, με χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Ποιο είναι το project. Δεν έδωσαν προσφορά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ, ΑΤΕΣΕ.

Δύο εκ των πέντε αρχικώς ενδιαφερόμενων ομίλων τελικά έδωσαν προσφορές στον διαγωνισμό που προωθεί το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας για το έργο «Ανέγερση Φοιτητικών Εστιών στις Πανεπιστημιουπόλεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ», σε Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Καστοριά και Φλώρινα. Πρόκειται για τον… «συνήθη ύποπτο», με την έννοια ότι έχει επικρατήσει σχεδόν σε όλους τους σχετικούς διαγωνισμούς, AKTOR, αλλά και την Metlen, η οποία κάποια έργα τα έχει «χτυπήσει» από κοινού με τον ανταγωνιστή της (π.χ. τα οδικά ΣΔΙΤ 700 εκατ. σε Έδεσσα – Θεσσαλονίκη και Δράμα – Αμφίπολη). Το κόστος του έργου έχει εκτιμηθεί σε ποσό με ΦΠΑ 105,34 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 84,95 εκατ. ευρώ) και η διάρκεια της ΣΔΙΤ σε 30 έτη (3 η κατασκευή).

Όπως είχαμε αναφέρει από το καλοκαίρι στην τελική φάση της υποβολής δεσμευτικών οικονομικών προσφορών είχαν περάσει οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – AKTOR, METLEN, ΑΤΕΣΕ. Να θυμίσουμε, όπως έχει αποκαλύψει το insider.gr, ότι ο όμιλος AKTOR έχει επικρατήσει στους άλλους 3 διαγωνισμούς για την υλοποίηση φοιτητικών εστιών, μέσω αντίστοιχων ΣΔΙΤ, για τα πανεπιστήμια Κρήτης (βρίσκεται στη φάση των αδειοδοτήσεων και των μελετών), Θεσσαλίας (υπήρχαν τεχνικής εκκρεμότητες) και Θράκης (Δημοκρίτειο), βάζοντας στο χαρτοφυλάκιό του συμβάσεις άνω των 400 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, ήταν και ο μόνος διεκδικητής που είχε δώσει προσφορά.

Πλέον, έχει ως αντίπαλο στον εν λόγω διαγωνισμό τη Metlen, επιβεβαιώνοντας πάντως την αίσθηση που επικρατούσε χτες στην αγορά ότι και πάλι ο αριθμός των τελικών συμμετοχών ήταν χαμηλός. Να θυμίσουμε ότι η διαδικασία υποβολής δεσμευτικών οικονομικών προσφορών έληξε αργά το βράδυ (20:00) της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου, δηλαδή προχτές. Εκτός, έμειναν για άλλη μια φορά οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ, αλλά και η ΑΤΕΣΕ που σε άλλους κτηριακούς διαγωνισμούς (π.χ. τα 17 σχολεία στην Κ. Μακεδονία) έχει συμμαχήσει με τον όμιλο Metlen – ΜΕΤΚΑ.

Ποιο είναι το έργο, που θα γίνουν 750 κλίνες

Η υλοποίηση του εν λόγω έργου ΣΔΙΤ, που θα σηματοδοτήσει τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων χώρων διαμονής των φοιτητών αλλά και της εικόνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, εκτιμάται ότι θα συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση του ζητήματος στέγασης, αλλά και στην ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών ευρύτερα. Προβλέπεται, επίσης, ότι ο σχεδιασμός θα πρέπει να γίνει βάσει των αρχών βιοκλιματικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας, δημιουργώντας κτήρια τουλάχιστον μηδενικής κατανάλωσης (Zero Energy Building).

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας εξυπηρετεί 41.000 φοιτητές ενώ η έλλειψη ιδιόκτητων εστιών καθώς και η διασπορά των υφιστάμενων εγκαταστάσεων καθιστούν προβληματική τη λειτουργία και αυξάνουν το λειτουργικό κόστος του Πανεπιστημίου.

Η υλοποίηση του εν λόγω έργου ΣΔΙΤ αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών, ενισχύοντας το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των υφιστάμενων χώρων διαμονής, σε συνδυασμό με την ανέγερση νέων φοιτητικών εστιών, αναμένεται να επιφέρουν σημαντικά κοινωνικά οφέλη, παρέχοντας στους φοιτητές ένα σύγχρονο και υποστηρικτικό περιβάλλον διαβίωσης που θα τους επιτρέπει να επικεντρωθούν απρόσκοπτα στις σπουδές τους.

Παράλληλα, το έργο ενισχύει τη δυνατότητα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας να αναδειχθεί ως ένα σύγχρονο, εξωστρεφές και ελκυστικό ακαδημαϊκό περιβάλλον, ικανό να συγκεντρώσει και να διασυνδέσει τις ερευνητικές του δομές, ανταποκρινόμενο πληρέστερα στην ακαδημαϊκή και κοινωνική του αποστολή.

Οι 750 φοιτητικές εστίες για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας μοιράζονται ως εξής: 350 στην Πανεπιστημιούπολη Κοζάνης, 150 στην Φλώρινα, 150 στην Καστοριά και 100 στην Πτολεμαΐδα. Τα προτεινόμενα συγκροτήματα φοιτητικών εστιών θα περιλαμβάνουν χώρους μόνιμης διαμονής και φιλοξενίας φοιτητών και καθηγητών, χώρους υγιεινής και κοινόχρηστους χώρους, όπως καθιστικά, πλήρως εξοπλισμένες κουζίνες και αναγνωστήρια. Ακόμη, φοιτητική λέσχη για τη σίτιση των φοιτητών, καθώς και κοινόχρηστους χώρους για μελέτη και ψυχαγωγία, πχ. βιβλιοθήκη κ.α..

Ειδικότερα, στην Κοζάνη το συγκρότημα φοιτητικών εστιών προβλέπεται να έχει δυναμικότητα φιλοξενίας περίπου 350 ατόμων, με τη φοιτητική λέσχη να εξυπηρετεί καθημερινά 700-800 άτομα, ανεξαρτήτως εάν μένουν ή όχι εντός συγκροτήματος. Αντίστοιχα, στην Καστοριά οι φοιτητικές εστίες προορίζονται για φιλοξενία 150 ατόμων και η λέσχη για τη σίτιση 400 ατόμων καθημερινά. Όσον αφορά στη Φλώρινα, προτείνεται συνολική δυναμικότητα φιλοξενίας περίπου 150 ατόμων και φοιτητική λέσχη δυναμικότητας 350 ατόμων. Τέλος, για την Πτολεμαΐδα προβλέπεται δυναμικότητα φιλοξενίας περίπου 100 ατόμων.