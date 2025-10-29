Τουρκία: Κατέρρευσε εξαώροφη πολυκατοικία στην Κων/πολη - Αγωνία για τους εγκλωβισμένους

Πενταμελής οικογένεια παγιδεύτηκε στα συντρίμμια της εξαώροφης πολυκατοικίας που κατέρρευσε σήμερα το πρωί (29/10) σε προάστιο της Κωνσταντινούπολης και η επιχείρηση διάσωσής τους βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 07:00 π.μ. στην παραθαλάσσια περιοχή Gebze και στο κτίριο διέμεναν δύο οικογένειες.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του ΣΚΑΪ, από τα ερείπια ανασύρθηκε νεκρό ένα 12χρονο αγοράκι.

Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της κατάρρευσης του κτηρίου ενώ εκατοντάδες άτομα συμμετέχουν στις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης.

Όπως μετέδωσε το CCN Turk και μεταφέρει η ΕΡΤ, οι ομάδες διάσωσης με εκπαιδευμένους σκύλους και υπόγεια κάμερα προσπαθούν να εντοπίσουν τους εγκλωβισμένους. Το ίδιο μέσο αναφέρει ότι επιτεύχθηκε η επικοινωνία με την 37χρονη μητέρα της οικογένειας.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ο πατέρας είναι 44 ετών ενώ τα παιδιά είναι ηλικίας 12, 14 και 18 ετών.

Η οικογένεια φέρεται να διέμενε στο κτίριο ως ενοικιαστές, ενώ ο σπιτονοικοκύρης τους διέμενε στο ίδιο κτίριο και βρισκόταν εκτός πόλης για έναν γάμο τη στιγμή της κατάρρευσης.

Τουρκία: Ερωτηματικά με την κατασκευή μετρό κοντά στο κτίριο που κατέρρευσε

Ο δήμαρχος της Γκέμπζε, Ζινούρ Μπουγιουκγκόζ, μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, άφησε να εννοηθεί ότι η κατάρρευση μπορεί να σχετίζεται με την κατασκευή μετρό σε κοντινή απόσταση.

Η Γκέμπζε βρίσκεται κατά μήκος της γραμμής του ρήγματος της βόρειας Ανατολίας και ήταν ένα από τα κύρια κέντρα που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του σεισμού μεγέθους 7,6 Ρίχτερ το 1999, ο οποίος σκότωσε συνολικά περίπου 18.000 ανθρώπους.