Ειδήσεις | Διεθνή

Ζελένσκι: Η Ουκρανία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες αλλά δεν θα παραχωρήσει εδάφη

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ζελένσκι: Η Ουκρανία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες αλλά δεν θα παραχωρήσει εδάφη
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για ειρηνευτικές συνομιλίες οπουδήποτε εκτός από τη Ρωσία και την Λευκορωσία, εάν αυτές οι συνομιλίες τερματίσουν τον πόλεμο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για ειρηνευτικές συνομιλίες οπουδήποτε εκτός από τη Ρωσία και την Λευκορωσία, εάν αυτές οι συνομιλίες τερματίσουν τον πόλεμο, αλλά ότι οι δυνάμεις του «δεν θα κάνουν βήματα πίσω» στο πεδίο της μάχης για να παραχωρήσουν εδάφη.

Σε σχόλιά του σε δημοσιογράφους που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, ο Ζελένσκι κάλεσε επίσης τους Αμερικανούς βουλευτές να ψηφίσουν αυστηρότερες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και δήλωσε ότι η Ουκρανία θα χρειαστεί σταθερή χρηματοδότηση από τους Ευρωπαίους συμμάχους της για ακόμα δύο έως τρία χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

IRIS: Από την 1η Δεκεμβρίου η υποχρεωτική εφαρμογή για όλες τις επιχειρήσεις – Παράταση ενός μήνα

Ακίνητα: Ποιες είναι οι τάσεις στα ενοίκια - Σε ποιες κατοικίες στρέφονται οι μισθωτές

Ποιοι Έλληνες εργάζονται έως και 49 ώρες την εβδομάδα - Πόσο δουλεύει ο μέσος Ευρωπαίος

tags:
Ουκρανία
Ρωσία
Πόλεμος
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider