Ρωσία: Ουκρανική επίθεση με drones εναντίον της Μόσχας για δεύτερη συνεχή νύχτα

Η Ουκρανία στοχοθέτησε τη Μόσχα με επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) για δεύτερη συνεχή νύχτα, όπως ανακοίνωσαν σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας και ο δήμαρχος της Μόσχας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε σε ανακοίνωση ότι οι μονάδες αντιαεροπορικής του άμυνας κατέστρεψαν 17 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, μεταξύ των οποίων ένα που πετούσε προς τη Μόσχα και 13 πάνω από την περιφέρεια Καλούγκα, της οποίας το βορειοανατολικό τμήμα συνορεύει με την περιφέρεια της Μόσχας.

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν δήλωσε μέσω Telegram ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είχαν μεταβεί στο σημείο όπου κατέπεσε το drone το οποίο κατευθυνόταν προς τη Μόσχα.

Δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές, αλλά η Ρωσία σπανίως αποκαλύπτει τον πλήρη αντίκτυπο από τα ουκρανικά πλήγματα εντός της επικράτειάς της, εκτός κι αν υπάρχουν θύματα ή έχουν πληγεί μη στρατιωτικοί στόχοι.

Οι ρωσικές μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν τα υπόλοιπα τρία drones πάνω από την περιφέρεια Μπριάνσκ, που συνορεύει με την Ουκρανία στα δυτικά και με την περιφέρεια Καλούγκα στα βορειοανατολικά. Ο Αλεξάντρ Μπογκομάζ, κυβερνήτης στην περιφέρεια Μπριάνσκ, δήλωσε μέσω Telegram ότι εξαιτίας της επίθεσης ένας πολίτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Και οι δύο πλευρές αρνούνται ότι στοχοθετούν αμάχους, ωστόσο χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη σύγκρουση, οι περισσότεροι Ουκρανοί.

Χθες, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 34 ουκρανικά drones που είχαν ως στόχο τη Μόσχα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ