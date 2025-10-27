Η Χαμάς θα παραδώσει απόψε τη σορό του 16ου Ισραηλινού ομήρου

Η πηγή ανέφερε ότι η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού έχει ενημερωθεί προκειμένου να διευκολυνθεί η επιστροφή των λειψάνων.

Πηγή από τον ένοπλο βραχίονα της Χαμάς, δήλωσε στο Al Jazeera ότι τα λείψανα ενός Ισραηλινού αιχμαλώτου βρέθηκαν τη Δευτέρα στη συνοικία Tuffah της πόλης της Γάζας.

Η πηγή ανέφερε ότι η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού έχει ενημερωθεί προκειμένου να διευκολυνθεί η επιστροφή των λειψάνων.

Σε μήνυμα στο κανάλι τους στο Telegram, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ διευκρίνισαν ότι η σορός θα παραδοθεί "σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας στις 21:00 η ώρα το βράδυ.

Η Χαμάς απελευθέρωσε στις 13 Οκτωβρίου τους 20 τελευταίους εν ζωή ομήρους. Επρόκειτο επίσης να παραδώσει κατά την ίδια ημερομηνία τις 28 σορούς αιχμαλώτων που κρατεί, αλλά έχει επιστρέψει έως σήμερα 15, επικαλούμενη δυσκολίες στον εντοπισμό των λειψάνων στον κατεστραμμένο από τον πόλεμο παλαιστινιακό θύλακα.

Στο πλαίσιο της εκεχειρίας που διαπραγματεύτηκαν οι ΗΠΑ, η Χαμάς έχει ήδη επιστρέψει 20 ζωντανούς ομήρους από τη Γάζα και τώρα προσπαθεί να εντοπίσει τις σορούς άλλων στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ λέει ότι η διαδικασία προχωρά πολύ αργά και έχει πλέον επιτρέψει σε αιγυπτιακή τεχνική ομάδα και σε βαριά μηχανήματα να συνδράμουν στην ανάκτηση των σωμάτων.