Ειδήσεις | Ελλάδα

Εξιχνιάστηκαν κλοπές αυτοκινήτων και κοσμημάτων σε περιοχές της Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Εξιχνιάστηκαν κλοπές αυτοκινήτων και κοσμημάτων σε περιοχές της Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Στα χέρια της ΕΛΑΣ τέσσερα άτομα. Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες κατά περίπτωση για διακεκριμένες κλοπές, εγκληματική οργάνωση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Για κλοπές αυτοκινήτων, κοσμημάτων και χρηματικών ποσών σε περιοχές της Νέας Μηχανιώνας, της Επανομής της Πυλαίας και της Καλαμαριάς κατηγορούνται τέσσερα άτομα ηλικίας από 15 έως 28 ετών.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού ταυτοποίησαν τα τέσσερα άτομα ως δράστες έξι περιπτώσεων κλοπών κατά το χρονικό διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου του 2024. Σύμφωνα με την αστυνομία, έκλεψαν δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, χρυσαφικά-τιμαλφή και το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες κατά περίπτωση για διακεκριμένες κλοπές, εγκληματική οργάνωση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Φορολογικές δηλώσεις: Στον «αυτόματο» και με έκπτωση - Ποιες αλλαγές έρχονται το 2026

Σε διπλασιασμό των ξενοδοχείων της στην Ελλάδα ποντάρει η BWH Hotels

Έρχεται ρεκτιφιέ 24 εκατ. ευρώ στους δρόμους της Αθήνας

tags:
Θεσσαλονίκη
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider