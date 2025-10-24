Ειδήσεις | Διεθνή

Πίνακας του Πικάσο πωλήθηκε σε δημοπρασία για 32 εκατομμύρια ευρώ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πίνακας του Πικάσο πωλήθηκε σε δημοπρασία για 32 εκατομμύρια ευρώ
Ένας πίνακας του Πάμπλο Πικάσο που απεικονίζει τη Ντόρα Μάαρ, μούσα και επί σειρά ετών σύντροφο του ισπανού ζωγράφου, πωλήθηκε σήμερα σε δημοπρασία στο Παρίσι έναντι 32 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με εκπρόσωπο του οίκου Drouot.

Ένας πίνακας του Πάμπλο Πικάσο που απεικονίζει τη Ντόρα Μάαρ, μούσα και επί σειρά ετών σύντροφο του ισπανού ζωγράφου, πωλήθηκε σήμερα σε δημοπρασία στο Παρίσι έναντι 32 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με εκπρόσωπο του οίκου Drouot.

Το έργο, με τίτλο «Προτομή Γυναίκας με Λουλουδάτο Καπέλο», φιλοτεχνήθηκε από τον Πικάσο το 1943 και περιήλθε στην κατοχή συλλέκτη έναν χρόνο αργότερα. Ανήκε επί δεκαετίες στην οικογένεια μέχρι που οι κληρονόμοι αποφάσισαν να πουλήσουν τον πίνακα για να μοιραστούν το ποσό.

«Είναι αναμφίβολα το πιο συγκινητικό έργο του Πικάσο που αφορούσε τη μούσα του, επειδή ήταν έτοιμος να την αφήσει (την Ντόρα Μάαρ) για την (γαλλίδα ζωγράφο) Φρανσουάζ Ζιλό», δήλωσε ο δημοπράτης Κριστόφ Λουσιέν. «Βλέπουμε μια γυναίκα που συγκρατεί τα δάκρυά της», εξήγησε και τόνισε πόσο τυχερός αισθάνεται που είχε την ευκαιρία να βρεθεί μπροστά σε ένα κομμάτι της Ιστορίας της Τέχνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτό @ AP

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πόσα χρήματα έχει βγάλει από την προπονητική ο Ράφα Μπενίτεθ - Όλα τα «χρυσά» του deals

Πόσα χρήματα παίρνουν οι διαιτητές της Ευρωλίγκας

North Evia Pass 2025: Voucher 150 ευρώ για διακοπές - Αιτήσεις και δικαιούχοι

tags:
Δημοπρασία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider