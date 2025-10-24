Ειδήσεις | Διεθνή

Η Ιρλανδία καθιερώνει μόνιμο βασικό εισόδημα 1.500 δολάρια για τους καλλιτέχνες

Όπως έχει γίνει γνωστό, η ευρωπαϊκή χώρα ετοιμάζεται να κάνει μόνιμο ένα πρωτοποριακό κοινωνικό πρόγραμμα που στηρίζει τους καλλιτέχνες της.

Αν είσαι καλλιτέχνης, τότε ξέρουμε σε ποια χώρα πρέπει να μετακομίσεις. Ναι, μπορεί το κρύο να είναι τσουχτερό και ο καιρός συννεφιασμένος, ωστόσο τιμά την Τέχνη, επενδύει σε αυτή και σέβεται την προσπάθεια και τον κόπο των καλλιτεχνών. Και όχι, δεν αναφερόμαστε σε κάποια φανταστική χώρα, αλλά σε μία όπου βρίσκεται εντός Ευρώπης, κάποια χιλιόμετρα μακριά μας. Να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι; Ο λόγος για την Ιρλανδία.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η ευρωπαϊκή χώρα ετοιμάζεται να κάνει μόνιμο ένα πρωτοποριακό κοινωνικό πρόγραμμα που στηρίζει τους καλλιτέχνες της. To πιλοτικό «Βασικό Εισόδημα για τις Τέχνες», που παρείχε σε δημιουργούς και εργαζόμενους του πολιτισμού ένα σταθερό εισόδημα 1.500 δολαρίων τον μήνα, οδεύει προς το τέλος του τον Φεβρουάριο του 2026. Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε η ιρλανδική κυβέρνηση, το πρόγραμμα όχι μόνο θα συνεχιστεί αλλά θα αποτελέσει πλέον μόνιμο μέτρο στήριξης του πολιτιστικού τομέα. Πώς μετά να μην αποτελεί πρότυπο;

