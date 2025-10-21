Ειδήσεις | Διεθνή

United Airlines: Σε σύγκρουση με μετεωρολογικό μπαλόνι αποδίδεται η θραύση του παρμπρίζ αεροσκάφους

Η επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου για την Ασφάλεια των Μεταφορών (NTSB) στις ΗΠΑ ανέφερε σήμερα πως πιθανόν ένα μετεωρολογικό μπαλόνι να ευθύνεται για τη θραύση του παρμπρίζ αεροσκάφους της United Airlines σε ύψος 36.000 ποδών, υποχρεώνοντας τον πιλότο να κάνει αναγκαστική προσγείωση.

Η εταιρεία Windborne Systems ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι πιστεύει πως ένα από τα μετεωρολογικά μπαλόνια της συγκρούστηκε την Πέμπτη στη Γιούτα με Boing 737 MAX το οποίο εκτελούσε την πτήση 1093 της United Airlines

Η επικεφαλής του NTSB Τζένιφερ Χόμεντι δήλωσε ότι έλαβε την αναφορά από την εταιρεία και ότι εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για το περιστατικό, το οποίο υπό συγκεκριμένες συνθήκες «θα μπορούσε να ήταν καταστροφικό για το αεροσκάφος και τους επιβαίνοντες».

Τα παρμπρίζ των αεροσκαφών είναι πολυστρωματικά με στόχο να αποτραπεί η απώλεια πίεσης στην καμπίνα σε περίπτωση που υποστούν ζημιά εν πτήσει.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η United Airlines ενημέρωσε πως σήμανε συναγερμός σε αεροσκάφος της που είχε απογειωθεί από το Ντένβερ με 134 επιβάτες και 6μελές πλήρωμα, το οποίο έκανε τελικά αναγκαστική προσγείωση στο Σολτ Λέικ Σίτι. Οι ταξιδιώτες επιβιβάστηκαν λίγες ώρες αργότερα σε άλλο αεροσκάφος προκειμένου να φθάσουν στον τελικό τους προορισμό, στο Λος Άντζελες.

Η Χόμεντι ανέφερε ότι το Εθνικό Συμβούλιο για την Ασφάλεια των Μεταφορών επανεξετάζει τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης των πιλότων αεροσκαφών για πιθανές απειλές εν πτήσει.

H εταιρεία Windborne Systems ανέφερε ότι έχει στο ενεργητικό της περισσότερες από 4.000 αποστολές μετεωρολογικών μπαλονιών, ενημερώνοντας κάθε φορά την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA). «Συνεργαζόμαστε στενά με την FAA επί του θέματος», δήλωσε η εταιρεία, συμπληρώνοντας ότι «έχει προβεί σε αλλαγές για να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που αφιερώνεται μεταξύ 30.000 και 40.000 ποδών».

Ενημέρωσε επίσης ότι σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει «δεδομένα πτήσεων σε πραγματικό χρόνο» προκειμένου να αποτρέψει ανάλογα περιστατικά στο μέλλον, καθώς και ότι επανεξετάζει τα υλικά κατασκευής ώστε να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο ενδεχόμενης σύγκρουσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

