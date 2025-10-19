ΕΕ: Στο στόχαστρο ο «σκιώδης στόλος» πετρελαιοφόρων της Ρωσίας

Εκτιμάται ότι έως και 1.400 πλοία μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο παρακάμπτοντας τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Μόσχα.

Η διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΥΕΔ (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης), καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν μια ναυτιλιακή διακήρυξη που θα επιτρέπει στις χώρες της ΕΕ, σε συνεργασία με τα κράτη που είναι νηολογημένα τα πλοία, να προχωρούν σε επιθεωρήσεις του «σκιώδους στόλου» πετρελαιοφόρων της Ρωσίας, σύμφωνα με έγγραφο της ΕΥΕΔ.

Η ενίσχυση των δικαιωμάτων επιθεώρησης αποτελεί την πιο πρόσφατη πρόταση της ΕΕ με στόχο τον περιορισμό των εσόδων της Ρωσίας από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, τα οποία χρησιμοποιεί η Μόσχα για τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία. Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ αναμένεται να συναντηθούν τη Δευτέρα για να συζητήσουν νέα μέτρα κατά της Ρωσίας, μεταξύ άλλων θεμάτων.

Στις αρχές Οκτωβρίου, η Ομάδα των Επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά οικονομιών (G7) συμφώνησε να συνεργαστεί για την επίτευξη αυτού του στόχου και να στοχεύσει χώρες που βοηθούν τη Μόσχα να παρακάμψει τις κυρώσεις, καθώς και εκείνες που έχουν αυξήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

«Τα κράτη μέλη της ΕΕ δείχνουν ολοένα και περισσότερο μια ανανεωμένη δυναμική για πιο ισχυρά μέτρα επιβολής που στοχεύουν τον σκιώδη στόλο (για παράδειγμα, η ενέργεια της Γαλλίας κατά του πλοίου Boracay, προηγούμενες ενέργειες της Εσθονίας κατά του Kiwala, της Γερμανίας κατά του Eventin και της Φινλανδίας κατά του Eagle S)», αναφέρεται σε ενημερωτικό έγγραφο της ΕΥΕΔ

Το έγγραφο αναφέρει ότι το σχέδιο διακήρυξης προτείνει «πιθανές διμερείς συμφωνίες μεταξύ των κρατών που είναι νηολογημένα τα πλοία και της ΕΕ, για προεγκεκριμένους επιβιβασμούς με σκοπό τις επιθεωρήσεις», προσθέτοντας ότι πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί η αύξηση των ψευδών εγγραφών σημαιών.

Η ΕΥΕΔ ανέφερε ότι οι εκτιμήσεις για τον σκιώδη στόλο κυμαίνονται μεταξύ 600 και 1.400 πλοίων, με τις Βρυξέλλες να έχουν ήδη επιβάλει κυρώσεις σε περισσότερα από 400 πλοία, καθώς και σε οντότητες που διευκολύνουν τη λειτουργία του στόλου.

Μόλις η ΕΕ εγκρίνει το 19ο πακέτο κυρώσεων - κάτι που αναμένεται να συμβεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα - ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί σε περίπου 560 πλοία και θα επισπεύσει κατά έναν χρόνο, για την 1η Ιανουαρίου 2027, την απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Η ΕΥΕΔ πρόσθεσε ότι το μπλοκ θα στοχεύσει επίσης και τις υπηρεσίες ανεφοδιασμού των πετρελαιοφόρων, τις λεγόμενες υπηρεσίες bunkering.