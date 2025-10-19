Το έργο εντάσσεται στο συνολικό πρόγραμμα αναβάθμισης και συντήρησης των εμβληματικών κατασκευών του ΟΑΚΑ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 150 εκατομμύρια ευρώ και ορίζοντα ολοκλήρωσης το καλοκαίρι του 2026.

Άρχισαν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στο εμβληματικό «Τείχος των Εθνών», ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα του διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Σαντιάγο Καλατράβα, που δεσπόζει στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ).

Οι εργασίες πραγματοποιούνται με σεβασμό στο αρχικό αρχιτεκτονικό όραμα του Καλατράβα και περιλαμβάνουν εκτενή ελέγχο των μεταλλικών στοιχείων, αποκατάσταση φθορών, αντιδιαβρωτική προστασία και επαναβαφή με υλικά υψηλής αντοχής, καθώς και την τοποθέτηση νέων ενισχύσεων για τη βελτίωση της στατικής ασφάλειας του έργου.

Η παρέμβαση εντάσσεται στο συνολικό πρόγραμμα αναβάθμισης και συντήρησης των εμβληματικών εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 150 εκατομμυρίων ευρώ και ορίζοντα ολοκλήρωσης το καλοκαίρι του 2026. Με το έργο αυτό, το ΟΑΚΑ συνεχίζει τη σταδιακή αναγέννησή του, αναδεικνύοντας τη σύνδεση του αθλητισμού, της αρχιτεκτονικής και της πολιτιστικής ταυτότητας της χώρας.

«Έναρξη εργασιών συντήρησης στο «Τείχος των Εθνών» του Σαντιάγο Καλατράβα στο ΟΑΚΑ

Ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στο εμβληματικό "Τείχος των Εθνών", μία από τις πιο αναγνωρίσιμες αρχιτεκτονικές δημιουργίες του Σαντιάγο Καλατράβα στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ).

Πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική παρέμβαση στο έργο από την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, με στόχο τη διασφάλιση της στατικής επάρκειας, την αισθητική ανανέωση και τη μακροχρόνια ανθεκτικότητα της κατασκευής.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν:

- Αναλυτικό έλεγχο όλων των συγκολλήσεων και ραφών στα μεταλλικά στοιχεία, ώστε να εντοπιστούν και να αποκατασταθούν πιθανές φθορές ή αστοχίες.

- Υδροβολή και αμμοβολή στα σημεία όπου έχουν εντοπιστεί διαβρώσεις, για την πλήρη απομάκρυνση σκουριάς και επιφανειακών επικαθίσεων.

- Εφαρμογή αντιδιαβρωτικής προστασίας και πλήρη επαναβαφή του μεταλλικού φορέα με υλικά υψηλής αντοχής, κατάλληλα για εξωτερικές μεταλλικές κατασκευές.

- Τοποθέτηση οριζόντιων τεγίδων (μεταλλικών ενισχύσεων) για την ενίσχυση της στατικής ασφάλειας και την αποκατάσταση της λειτουργικότητας της κατασκευής.

Η παρέμβαση πραγματοποιείται με σεβασμό στο αρχιτεκτονικό όραμα του Καλατράβα, διασφαλίζοντας τη διατήρηση ενός σημαντικού συμβόλου των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας και της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Το έργο εντάσσεται στο συνολικό πρόγραμμα αναβάθμισης και συντήρησης των εμβληματικών κατασκευών του ΟΑΚΑ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 150 εκατομμύρια ευρώ και ορίζοντα ολοκλήρωσης το καλοκαίρι του 2026.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες στην αγορά του ΟΑΚΑ, με παρεμβάσεις συντήρησης και αναβάθμισης του εμβληματικού χώρου που αποτελεί σημείο αναφοράς και αγαπημένο προορισμό για επισκέπτες και πολίτες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

